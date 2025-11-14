Ρωσία: Σφοδρή επίθεση ουκρανικών drones σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Επιδρομή drones της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές στην πόλη Ναβρασίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές
Το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην πόλη με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας τραυματισμός, άνδρα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Ανέφερε ακόμη ότι η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και «λιμενικές υποδομές», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το Κίεβο δέχθηκε «μαζική» επίθεση της Ρωσίας όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, απαιτώντας από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.
- ΕΛΤΑ: Ο Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί από CEO ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ - Αποκαλυπτικό έγγραφο
- Ο Τραμπ βάζει τους Antifa σε λίστα τρομοκρατών: Μέσα και δύο ελληνικές οργανώσεις
- Προκαλεί ξανά ο Κυριαζίδης της ΝΔ: Δεν βγαίνει με 5.000 ευρώ - «Δεν πρέπει να φάω; Ευτυχώς δουλεύει η σύζυγος»
- Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.