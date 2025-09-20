Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα - Η δήλωση Τραμπ

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία έχουν προκαλέσει ανησυχία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, το οποίο «κλέίδωσε» σήμερα συνεδρίαση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώνονται προληπτικά, καθώς ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα, θέτουν σε συναγερμό το ΝΑΤΟ και την Βαρσοβία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας σημειώνουν ότι «πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί σε ύψιστη κατάσταση ετοιμότητας».

Όπως υπενθυμίζει και η ΕΡΤ, προηγήθηκε μπαράζ παραβιάσεων από τη Μόσχα, δοκιμάζοντας τα όρια του ΝΑΤΟ. Τρία ρωσικά Μινγκ 31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 5η φορά για φέτος και για συνολικά 12 λεπτά.

Άμεσα απογειώθηκαν αεροσκάφη από Ιταλία, Φινλανδία και Σουηδία, ενώ ο Εσθονός πρωθυπουργός ζητά διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και ΕΕ

Η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι η Ρωσία δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία αδυναμία, διότι η αδυναμία είναι κάτι που θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να προχωρήσει περαιτέρω».

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα».