Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις προκάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας, 29/10, διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας και τον τραυματισμό πάνω από 20 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και παιδιά, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε άλλη μια φορά μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανακοίνωσε η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας, Σβιτλάνα Γκρίντσουκ.

Οι εξοπλισμοί θερμοηλεκτρικών σταθμών πολλών περιοχών της Ουκρανίας «υπέστησαν σοβαρές ζημιές», σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία παροχής ενέργειας DTEK, η οποία πρόσθεσε ότι συνεργεία της εργάζονται «για να μετριάσουν τις συνέπειες».

«Πρόκειται για την τρίτη μαζική επίθεση στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της εταιρείας τον Οκτώβριο», διευκρίνισε η ουκρανική εταιρεία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η δημόσια εταιρεία ενέργειας Ukrenergo είχε αρχικά ανακοινώσει διακοπές ρεύματος στην πλειονότητα των περιφερειών της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί 30/10, οι οποίες αργότερα μετατράπηκαν σε διακοπή φορτίου για να αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.

Από τη ρωσική επίθεση προκλήθηκε ο τραυματισμός 15 ανθρώπων στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σημείωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.