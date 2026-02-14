Ρούμπιο: «ΗΠΑ και ΕΕ ανήκουν μαζί, αλλά δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»

Στο βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μόναχο ανέβηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπογράμμισε πως «ΗΠΑ και Ευρώπη ανήκουν μαζί».

«Η μοίρα της Ευρώπης θα έχει πάντα σχέση με τη δική μας» σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, σε μία ομιλία με διττά μηνύματα: συμφωνία, αλλά υπό όρους.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο Ρούμπιο περιέγραψε το πώς Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να διορθώσει αυτή τη συμμαχία.

«Δεν θέλουμε συμμάχους που είναι αδύναμοι», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν αντίθετα να δουν μια Ευρώπη που μπορεί να αμυνθεί «ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη».

Συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει συμμάχους που επιδιώκουν «να δικαιολογήσουν το διαλυμένο status quo», αλλά αντίθετα θέλουν αυτούς που είναι πρόθυμοι να το διορθώσουν.

Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε «ευγενικοί φροντιστές της διαχειριζόμενης παρακμής της Δύσης».

Ο Ρούμπιο συμπλήρωσε πως δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τα συστήματα διεθνούς συνεργασίας ή να διαλύσουμε τους παγκόσμιους θεσμούς της παλιάς τάξης. Αλλά, αυτοί, πρέπει να μεταρρυθμιστούν και να ανοικοδομηθούν.

Προσέθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) εξακολουθούν να έχουν τη δύναμη να αποτελούν εργαλείο καλού στον κόσμο, αλλά δεν έχουν απαντήσει σε ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα του σήμερα.

Επεσήμανε, επίσης, πώς χρειάστηκε προσπάθεια από τις ΗΠΑ για να φέρουν μια εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα αλλά και να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι Ρωσία και Ουκρανία.

Σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι η Δύση μπορεί να ευημερήσει - αλλά μόνο αν ελέγχει τα σύνορά της.

«Αυτό δεν είναι έκφραση ξενοφοβίας αλλά μία θεμελιώδης πράξη εθνικής κυριαρχίας» εξήγησε.

Ανέφερε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των συνόρων αποτελεί «επείγουσα απειλή» για τον ιστό των κοινωνιών μας και την «επιβίωση του ίδιου του πολιτισμού μας».