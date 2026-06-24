Συνομιλίες με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την πρώτη ημέρα μιας περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου, η οποία στοχεύει στον καθησυχασμό για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο, που έφτασε χθες Τρίτη το βράδυ στο Αμπού Ντάμπι, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα κεκλεισμένων των θυρών με τον πρόεδρο των Εμιράτων, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Νάχιαν.

Ερωτηθείς κατά την άφιξή του αν στις συζητήσεις του με ηγέτες της περιοχής θα αναφερθούν οι ανησυχίες τους αναφορικά με το μνημόνιο κατανόησης, ο Αμερικανός υπουργός απάντησε: «Αυτό σίγουρα θα προκύψει σε αυτές τις συνομιλίες».

Παράλληλα ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων ή τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. «Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει διόδια ή τέλη σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς», υπογράμμισε, την ώρα που Ιράν και Ομάν υπογραμμίζουν «την κυριαρχία τους επί των χωρικών τους υδάτων».

Στη συνέχεια ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου θα συμμετάσχει αύριο Πέμπτη σε συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Οι επιδιώξεις του Ρούμπιο από τις συνομιλίες

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στη Μέση Ανατολή μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τις δηλώσεις του Ρούμπιο θα παρακολουθούν στενά οι Ρεπουμπλικάνοι προκειμένου να δουν πώς ένας μέχρι πρότινος ιδιαίτερα σκληρός επικριτής του Ιράν θα παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία την οποία πολλοί στο εσωτερικό του κόμματος θεωρούν ότι ισοδυναμεί με παράδοση.

Τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για την προεδρία στις επόμενες εκλογές, με στελέχη του κόμματος και πρώιμες δημοσκοπήσεις να παρουσιάζουν συχνά τη μεταξύ τους κούρσα αμφίρροπη.

Η αποστολή του Ρούμπιο είναι δύσκολη: να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.

Επίμαχα είναι κάποια στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας που δεν περιλαμβάνει περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διατάξεις που θα μπορούσαν να επεκτείνουν την περιφερειακή επιρροή και τον έλεγχο της Τεχεράνης σε κρίσιμες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Και οι έξι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι στρατηγικής σημασίας σύμμαχοι για τις ΗΠΑ και προσέφεραν επιμελητειακή υποστήριξη στην Ουάσινγκτον στη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Εξάλλου όλες τους έγιναν στόχος των ιρανικών αντιποίνων: τα Εμιράτα έγιναν στόχος περισσότερων από 2.800 drones και πυραύλων, ενώ σκληρά επλήγησαν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Οι ηγέτες των χωρών της περιοχής έχουν εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με τον Τραμπ και έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Αλλά αναλυτές επισημαίνουν ότι οι χώρες αυτές αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν μόνες τα αντίποινα του Ιράν και έχουν αρχίσει να έχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ.

Ισραήλ και Λίβανος σε συζητήσεις για τον έλεγχο εδαφών

Παράλληλα, συνομιλίες διεξάγοται ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συζήτηση μιας υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ πρότασης που προβλέπει να παραδώσουν οι ισραηλινές δυνάμεις στο λιβανικό στρατό κάποια από τα εδάφη στα οποία εισέβαλαν στη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν ισραηλινοί και λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα εμπλεκόμενα λιβανικά στρατεύματα θα εκπαιδευθούν από τις ΗΠΑ, οι οποίες και θα εξασφαλίσουν ότι δεν συνδέονται με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Το προτεινόμενο «πιλοτικό» πρόγραμμα συζητείται κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα σε λιβανέζους και ισραηλινούς αξιωματούχους, ο οποίος άρχισε χθες, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια των ισραηλινών αξιωματούχων, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον και πως σήμερα θα διεξαχθούν συγκεκριμένες συνομιλίες μεταξύ στρατιωτικών, μεταξύ άλλων και για τις πιλοτικές ζώνες.

Ο λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σ' ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα προκύψει μόνο μετά την τελευταία ημέρα των συνομιλιών αύριο, Πέμπτη. Ο αξιωματούχος δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει τις δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων πως οι ΗΠΑ θα έχουν δικαίωμα βέτο στα λιβανικά στρατεύματα.