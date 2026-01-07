Σαφές μήνυμα φον ντερ Λάιεν: Η επανένωση της Κύπρου είναι κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ

Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης - αξίες που, όπως είπε, ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία» υπογράμμισε ότι η Ευρώπη παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά ανανεωμένης δυναμικής προς μια επανενωμένη Κύπρο, υπενθυμίζοντας τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης περιμένει ακόμη να εκπληρωθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον ιδιαίτερο ρόλο της Κύπρου, υπογράμμισε ότι λίγα κράτη-μέλη γνωρίζουν τόσο βαθιά τις συνέπειες της διαίρεσης, αλλά και τη δύναμη της επιμονής απέναντι στις δυσκολίες.

Για την ίδια, το γεγονός ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτή τη στιγμή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό:

«Η Ένωσή μας γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση και αποτελεί μια υπόσχεση ότι η συνεργασία υπερισχύει της αντιπαράθεσης και το δίκαιο της βίας».

Η φον ντερ Λάιεν εξήρε επίσης τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή, τόσο σε ζητήματα ειρήνης και σταθερότητας όσο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως φάνηκε πρόσφατα από τη δράση της στο λιμάνι της Λάρνακας και τη συμβολή των Κυπρίων πυροσβεστών.

Τόνισε ότι η δημιουργία περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της χώρας ως κράτους-μέλους πρώτης γραμμής.

Στρέφοντας το βλέμμα στην Ουκρανία, επανέλαβε ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ για μια δίκαιη ειρήνη και για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Μολδαβίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική και ανεξάρτητη Ευρώπη, με λιγότερη γραφειοκρατία, πλήρη ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και ενίσχυση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για το μέλλον.

Κλείνοντας, επικαλέστηκε τον Κύπριο φιλόσοφο Ζήνωνα τον Κιτιέα, υπενθυμίζοντας ότι ο Στωικισμός διδάσκει σοφία, δικαιοσύνη και θάρρος — αξίες που, όπως είπε, χαρακτηρίζουν την Κύπρο και πρέπει να καθοδηγήσουν και την Ευρώπη.

Συνεχάρη τη χώρα για την ανάληψη της Προεδρίας και ολοκλήρωσε με το μήνυμα: «Ζήτω η Ευρώπη».