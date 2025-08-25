Σάλος με βίντεο στην Κίνα: Τρίχρονη περπατάει με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι της

Βίντεο από την Κίνα, έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς δείχνει μια μητέρα να μεταφέρει ήρεμα την μικρή κόρη της στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει μια μητέρα και την τρίχρονη κόρη της να περπατούν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Dongchuan στην Κουνμίνγκ, στην επαρχία Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του κοριτσιού, άλλαζε σεντόνια όταν κατά λάθος κούνησε ένα σεντόνι, με αποτέλεσμα ένα μαχαίρι φρούτων που βρισκόταν κοντά να πεταχτεί και να χτυπήσει το κεφάλι της κόρης της ενώ αυτή έπαιζε.

Ωστόσο, ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου είπε ότι η μητέρα παραδέχτηκε ότι πήρε το μαχαίρι για να «τρομάξει» την θορυβώδη κόρη της κατά τη διάρκεια ενός ξεσπάσματος και κατά λάθος χτύπησε το κορίτσι στο κεφάλι.

Η λεπίδα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του κοριτσιού ακριβώς πάνω από το δεξί της αυτί. Μέρος του μαχαιριού παρέμεινε ορατό.

Η μητέρα προσπάθησε να αφαιρέσει το μαχαίρι αλλά απέτυχε, και αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήγε με την κόρη της στο νοσοκομείο.

Ένα βίντεο δείχνει το μικρό παιδί να μπαίνει ήρεμα στο νοσοκομείο με το μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του. Η μητέρα του κρατά το χέρι του, ενώ ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου με λευκή ποδιά τους καθοδηγεί.

Το ιατρικό προσωπικό αφαίρεσε με επιτυχία το μαχαίρι και η κοπέλα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία χαρακτήρισε επίσημα το περιστατικό ως ατύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

Ένας έμπειρος αλλά ανώνυμος γιατρός δήλωσε στο Chinese Business View ότι το μαχαίρι μπήκε χωρίς να προκαλέσει άμεση θανατηφόρα βλάβη λόγω της μαλακότητας του κρανίου του παιδιού.

«Αν η μητέρα του κοριτσιού είχε βγάλει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητήσει αμέσως επαγγελματική ιατρική βοήθεια», είπε ο γιατρός.

Κίνα: Η οργή των χρηστών στα social media για τη μητέρα

Το βίντεο έχει προκαλέσει σάλο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση δυσπιστίας και προκαλώντας ευρεία κριτική προς τη μητέρα.

Κάποιος έγραψε: «Είναι φυσιολογική αυτή η μητέρα; Η αστυνομία πρέπει να το διερευνήσει». Κάποιος άλλος έγραψε: «Καημένο παιδί, πήγε στο νοσοκομείο με ηρεμία. Ευτυχώς που είναι καλά». «Μια ήρεμη μητέρα, ένα ψύχραιμο παιδί, ένας σταθερός γιατρός και εγώ, σοκαρισμένος», είπε ένα τρίτο άτομο.

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl's head while her parents were changing the bedsheet.



Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Πηγή: South China Morning Post

