Σάλος στη Γαλλία: Το Shein στο στόχαστρο για «κούκλες του σεξ» με παιδικά χαρακτηριστικά

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία ήρθε στο φως στα τέλη Οκτωβρίου, όταν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) εντόπισε στον ιστότοπο του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Shein προϊόντα που περιγράφονταν ως «κούκλες του σεξ» με εμφανή παιδικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το euronews, oι αρχές έκριναν ότι η παρουσίαση και η κατηγοριοποίησή τους δεν άφηναν περιθώρια αμφισβήτησης για τον παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα τους.

Η άμεση παρέμβαση των αρχών

Η υπόθεση διαβιβάστηκε αμέσως στον εισαγγελέα του Παρισιού, ενώ ενημερώθηκε και η ρυθμιστική αρχή οπτικοακουστικών και ψηφιακών επικοινωνιών, Arcom.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η διανομή παιδικής πορνογραφίας επισύρει ποινή φυλάκισης έως 7 έτη και πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ η μη εφαρμογή φίλτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ποινές.

Η αντίδραση της Shein

Η Shein, σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι τα επίμαχα προϊόντα αποσύρθηκαν αμέσως μόλις εντοπίστηκαν και διαβεβαίωσε ότι εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής» σε τέτοια ζητήματα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη εσωτερικής έρευνας για να διαπιστωθεί πώς οι συγκεκριμένες αγγελίες κατάφεραν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ελέγχου της πλατφόρμας.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε επίσης να επανεξετάσει συνολικά τις διαδικασίες της, ώστε να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν τυχόν παρόμοια προϊόντα που μπορεί να έχουν αναρτηθεί από τρίτους πωλητές.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία και πολιτική σκηνή. Ο υπουργός Εμπορίου, Σερζ Παπέν, τόνισε ότι το κράτος «δεν θα αμφιταλαντευτεί στις προσπάθειές του να προστατεύσει τους πολίτες».

Παράλληλα, δημοσιεύματα όπως της Le Parisien περιέγραψαν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το προϊόν, το οποίο είχε μήκος περίπου 80 εκατοστά, έφερε την εικόνα μικρού κοριτσιού που κρατούσε αρκουδάκι και πωλούνταν έναντι 186,94 ευρώ.

🔵 INFO LE PARISIEN | La répression des fraudes a découvert que le géant chinois de l'e-commerce Shein vendait des produits pédopornographiques



L'annonce est glaçante ⤵️

➡️ https://t.co/Z5lFDkLz0P pic.twitter.com/9PgqbvivCt — Le Parisien (@le_Parisien) November 1, 2025

Οι πιθανές συνέπειες για το Shein

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στην απόσυρση των προϊόντων. Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων περιστατικών, η Shein ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποκλεισμό από τη γαλλική αγορά.

Το γεγονός ότι τέτοιες «προσφορές» εντοπίστηκαν σε έναν από τους μεγαλύτερους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως και όχι σε σκοτεινά δίκτυα του διαδικτύου, εντείνει την ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στις διεθνείς πλατφόρμες.

Η υπόθεση Shein αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα: την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις διαδικτυακές αγορές και την προστασία των καταναλωτών από παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα.

Κατόπιν επικοινωνίας του Reuters το Σαββατοκύριακο, η Shein ανέφερε σε email: «Τα εν λόγω προϊόντα αφαιρέθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα μόλις αντιληφθήκαμε τις σημαντικές ελλείψεις».

Η Γαλλία δείχνει αποφασισμένη να στείλει σαφές μήνυμα, όχι μόνο στην ίδια την εταιρεία, αλλά και σε ολόκληρο τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.