Σάλος στη Μινεάπολη: Αξιωματικός της ICE σκοτώνει γυναίκα σε επιχείρηση – Συγκρούονται οι επίσημες εκδοχές

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μινεάπολη ο θάνατος μιας γυναίκας που πυροβολήθηκε από αξιωματικό της ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Βίντεο περαστικών δείχνουν πράκτορες να πλησιάζουν το SUV της, το οποίο άρχισε να κινείται, πριν ένας αξιωματικός πυροβολήσει από κοντινή απόσταση.
Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η γυναίκα προσπάθησε να χτυπήσει τους πράκτορες με το αυτοκίνητο, κάνοντας λόγο για «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η γυναίκα «επιχείρησε να πατήσει» τους αξιωματικούς, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας» και τον πυροβολισμό «αυτοάμυνα». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετοί πράκτορες τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν.
Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν έντονα αυτή την εκδοχή. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «σκουπίδι» και κατηγόρησε την ICE ότι προκαλεί χάος αντί για ασφάλεια, ζητώντας την άμεση αποχώρησή της από την πόλη
Αντίθετα, ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «σκουπίδι» και κατηγόρησε την ομοσπονδιακή παρουσία για «χάος και δυσπιστία».
Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε στο κεφάλι, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι επιχείρησε να βλάψει κάποιον.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, ενώ τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τη χρήση θανατηφόρας βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες.
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Μαίρη Ευαγγέλου: Πώς είναι σήμερα το παιδί θαύμα του κινηματογράφου - Οι τελευταίες στιγμές με τον Δαδινόπουλο
- Στον εισαγγελέα το βίντεο Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών – Σε εξέλιξη έρευνα για πιθανά αδικήματα
- Η αιχμή Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.