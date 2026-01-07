Σάλος στη Μινεάπολη: Αξιωματικός της ICE σκοτώνει γυναίκα σε επιχείρηση – Συγκρούονται οι επίσημες εκδοχές

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μινεάπολη ο θάνατος μιας γυναίκας που πυροβολήθηκε από αξιωματικό της ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Βίντεο περαστικών δείχνουν πράκτορες να πλησιάζουν το SUV της, το οποίο άρχισε να κινείται, πριν ένας αξιωματικός πυροβολήσει από κοντινή απόσταση.

Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η γυναίκα προσπάθησε να χτυπήσει τους πράκτορες με το αυτοκίνητο, κάνοντας λόγο για «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

I watched the ICE video carefully. The tires move towards the officer first. Then he draws his weapon. She positions her vehicle such that the officer is directly in front of her vehicle. He then fires - only then. The vehicle then veers to the right. pic.twitter.com/8gbCA2TdJ0 — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) January 7, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η γυναίκα «επιχείρησε να πατήσει» τους αξιωματικούς, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας» και τον πυροβολισμό «αυτοάμυνα». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετοί πράκτορες τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν.

Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν έντονα αυτή την εκδοχή. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «σκουπίδι» και κατηγόρησε την ICE ότι προκαλεί χάος αντί για ασφάλεια, ζητώντας την άμεση αποχώρησή της από την πόλη

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε στο κεφάλι, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι επιχείρησε να βλάψει κάποιον.

🚨 BREAKING: New angle from the ICE involved shooting in Minneapolis shows the woman CLEARLY hitting the agent with her car before he fires at her



A vehicle is a deadly weapon. And she used that deadly weapon against an agent.



Self-defense. pic.twitter.com/kw3SbBzSrP — Nick Sortor (@nicksortor) January 7, 2026

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, ενώ τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τη χρήση θανατηφόρας βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες.