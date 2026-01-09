Σάλος στο παγκόσμιο σκι: Αθλητές κάνουν ενέσεις αύξησης μεγέθους στα γεννητικά όργανα για να έχουν πλεονέκτημα

Τον Μάρτιο του 2025, πέντε Νορβηγοί αθλητές στο το άλμα με σκι και τρία μέλη του τεχνικού τους προσωπικού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για παραποίηση του εξοπλισμού αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Τρόντχαϊμ (Νορβηγία), μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου του περασμένου έτους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ που επικαλείται την ισπανική ιστοσελίδα Marca, οι εμπλεκόμενοι αρχικά αρνήθηκαν τα γεγονότα, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε ένα βίντεο που έδειχνε στολές σκι να τροποποιούνται με ραπτομηχανή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, παρουσία του τότε προπονητή της Νορβηγίας Μάγκνους Μπρέβιγκ.

«Παραποιήσαμε ή αλλοιώσαμε τις στολές ώστε να παραβιάζουν τους κανονισμούς», παραδέχτηκε τότε ο Μπρέβιγκ. Είχε προστεθεί μια επιπλέον ραφή με πιο σκληρό νήμα για να αυξηθεί η σταθερότητα και η πλευστότητα της στολής με στόχο να πετάξει πιο μακριά.

Αρκετοί Νορβηγοί αθλητές σκι άλματος τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ ο Μπρέβιγκ, ένας βοηθός προπονητής και ένας στρατιωτικός έχασαν τις δουλειές τους. Επιπλέον, η FIS (Διεθνής Ομοσπονδία Σκι και Σνόουμπορντ) τροποποίησε τον κανονισμό και εισήγαγε πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τις τροποποιήσεις στις στολές σκι.

Παρόλα αυτά, οι απάτες δεν έχουν σταματήσει. Ο Σλοβένος Timi Zajc, ένας από τους αθλητές που θα μπορούσε να διεκδικήσει τη συνολική νίκη στο Four Hills Tournament, έχει ήδη αποκλειστεί από τον διαγωνισμό επειδή η στολή του ήταν πολύ κοντή.

Οι ισχύοντες κανόνες της FIS καθορίζουν με μεγάλη λεπτομέρεια πώς πρέπει να είναι η στολή, ποιες ραφές επιτρέπονται και ότι πρέπει πάντα να έχει απόσταση μεταξύ δύο και τεσσάρων εκατοστών από το σώμα σε καθορισμένα σημεία.

Όταν το μέγεθος έχει σημασία

Οι λόγοι είναι αεροδυναμικοί: αν η στολή είναι πολύ φαρδιά, προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια άντωσης κατά τη διάρκεια του άλματος. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το ίδιο αποτέλεσμα συμβαίνει και με τις πολύ κοντές στολές, που τεντώνονται κατά τη διάρκεια του άλματος. Τα τεντωμένα μέρη της στολής δημιουργούν επίσης μεγαλύτερη άντωση.

Αυτό που δεν ήταν προβλέψιμο είναι το τελευταίο σκάνδαλο που, προς το παρόν, δεν ξεπερνά το στάδιο της απλής υποψίας: η αύξηση του πέους με υαλουρονικό οξύ. Ο λόγος; Λέγεται ότι οι άλτες με φυσικά προικισμένο σώμα από τη μέση και κάτω έχουν αεροδυναμικά πλεονεκτήματα και, ως εκ τούτου, πετούν πιο μακριά.

Πριν από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν, μετρήθηκε το μήκος του διασκελισμού κάθε άλτη με ένα 3D σαρωτή, από το χαμηλότερο σημείο της γεννητικής περιοχής. Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται ως βάση για το σχεδιασμό της στολής.

Επομένως, η μετατόπιση αυτού του σημείου προς τα κάτω έχει ως αποτέλεσμα αυτόματα μεγαλύτερη επιφάνεια της στολής, γεγονός που παρέχει πλεονέκτημα κατά την πτήση.

Προφυλακτικά σιλικόνης

Πίσω από τα παρασκήνια του κυκλώματος, ορισμένοι άλτες έχουν καταφύγει σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος πριν από τη μέτρηση, με σκοπό να αποκτήσουν μια πιο φαρδιά στολή, η οποία τους επιτρέπει να πετάξουν πιο μακριά.

Στο παρελθόν, όταν οι μετρήσεις γίνονταν ακόμα χειροκίνητα, ήταν προφανώς δυνατό να γίνουν πολλά «κόλπα». Υποτίθεται ότι ορισμένοι άνδρες χρησιμοποιούσαν προφυλακτικά σιλικόνης για να κερδίσουν μερικά χιλιοστά περιθώριο κατά τη στιγμή της μέτρησης.

Προς το παρόν, ο υπεύθυνος εξοπλισμού της FIS, Ματίας Χάφελε, δεν έχει εκφραστεί σχετικά, αλλά ανακοινώνει νέα μέτρα: «Προς το παρόν δεν προγραμματίζονται περισσότερες μετρήσεις.

Ωστόσο, ήδη εργαζόμαστε σε μεθόδους για τη βελτίωση αυτού του πολύπλοκου προβλήματος». Ο στόχος είναι η δομή των οστών και όχι οι μαλακοί ιστοί, να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη μέτρηση.