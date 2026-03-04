Μενού

Σαουδική Αραβία: Ισχυρίζεται πως αναχαίτισε δυο πυραύλους και εννιά drones

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ» αναφέρει η Σαουδική Αραβία.

Πύραυλοι Ισραήλ
Πύραυλοι στο Ισραήλ | AP Photo/Tomer Neuberg, File
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

 

