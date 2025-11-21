Σαρκοζί: Κυκλοφορεί βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

Το πρώτο του βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου ο Νικολά Σαρκοζί, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», λίγο καιρό μετά την αποφυλάκισή του από το ίδρυμα Λα Σαντέ.

Το βιβλίο θα εκδοθεί από τον οίκο Fayard, ο οποίος ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ και θα περιλαμβάνει τις εμπειρίες του πρώην Προέδρου κατά την σύντομη διαμονή του στη φυλακή.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ την σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Ο ίδιος κατά την άσκηση έφεσης της ποινής του είχε χαρακτηρίσει την διαμονή του στη φυλακή ως πολύ «σκληρή» και «εξουθενωτική». Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία «εφιάλτη», ενώ είχε ευχαριστήσει το προσωπικό της φυλακής, το οποίο, όπως είπε, «επέδειξε εξαιρετική ανθρωπιά και έκανε αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό».



Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.