«Σε αυτοκίνητα, πλατείες, κοιμούνται όπου βρουν»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των Ελλήνων στη Βενεζουέλα

Τις δικές τους περιγραφές, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φονικό σεισμό, δίνουν οι Έλληνες που ζουν στο Καράκας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των αρχών για τη διάσωση των παγιδευμένων στα ερείπια και διασωστικά συνεργεία από όλες τις περιοχές του κόσμου έχουν φτάσει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Μιλώντας στο Open, Έλληνας ομογενής, έδωσε την εικόνα από το «Τσακάο», το μέρος στο Καράκας όπου συλλέγονται τα είδη ανάγκης για τους πληγέντες από τον σεισμό.

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«Είμαι σε ένα σημείο που λέγεται Τσακάο, ανατολικά από το Καράκας. Σε αυτό το σημείο ο κόσμος στέλνει βοήθεια για αυτούς που τα χάσανε όλα. Εδώ ο κόσμος φέρνει νερά τούχα, φάρμακα.

Αυτοί που αναρωτιούνται πώς κοιμάται ο κόσμος μετά τοσεισμό», δήλωσε ο Έλληνας ομογενής, δείχνοντας παράλληλα με βίντεο, πλάνα από σκηνές στους δρόμους και κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

«Σε αυτοκίνητα, σε πλατείες, όπου βρουν, και όπου αισθάνονται πιο σίγουροι», επιβεβαίωσε με τη σειρά του ο Θοδωρής Μαραγγέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, αναφορικά με το πού κοιμούνται οι σεισμόπληκτοι.

Αμέσως χρειάζεται ταφή από τους νεκρούς και μέχρι και αυτό το σημείο έχουν δυσκολευτεί, Και ψάχνουν τώρα να τους θάψουν όλους μαζί, σε κοινούς τάφους καινα ρίξουν ασβέστη, για να μην δημιουργηθούν αρρώστιες και λοιπά», δήλωσε ο κύριος Μαραγγέλης, με φόντο τον φόβο επιδημίας μετά τον σεισμό.

Βενεζουέλα: Αμερικανικά αεροσκάφη για ανθρωπιστική βοήθεια στο Καράκας

Παράλληλα, ένας διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Σήμερα το πρωί (Σαββάτου), στο αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ (το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας σ.σ.), ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης είναι ξανά σε λειτουργία και δέχεται αεροσκάφη C-17", είδος στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, δήλωσε υψηλοβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. "Τώρα που το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό, θα εντείνουμε την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.