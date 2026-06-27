Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανέυρεση των αγνοούμενων και τη διάσωση των παγιδευμένων μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Το έργο της πυροβσεστικής υπηρεσίας μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας της σειράς των μετασεισμών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

«Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο συνεχής ήταν αυτή η απειλή», δήλωσε η Pace, διευθύντρια του Ερυθρού Σταυρού για την Αμερική, στο CNN το πρωί του Σαββάτου (27/6).

Υπήρξαν κυλιόμενοι σεισμοί κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο με την ομάδα μου εκεί κάτω... Είναι αρκετά συνεχής και αρκετά τρομακτικός. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες μας πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικές όταν πηγαίνουν σε αυτές τις κοινότητες για να αξιολογήσουν περαιτέρω τις ζημιές ή να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Τέτοιοι συχνοί μετασεισμοί σημαίνουν επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους, πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, θέλουν να νιώσουν ξανά ασφαλείς και όμως υπάρχει κάποια ανασφάλεια στις υποδομές τους, αυτά τα κτίρια που κυριολεκτικά καταρρέουν, οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί τις επόμενες εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Η εικόνα της Βενεζουέλας μετά τους σεισμούς

Στη συνέχεια έδωσε την εικόνα της Βενεζουέλας από την Τετάρτη και μετά: άνθρωποι που κοιμούνται έξω στο δρόμο λόγω της απειλής, άνθρωποι σε καταφύγια, τεράστιες ζημιές φέρεται νασυνθέτουν την εικόνα στη χώρα κατά τα λεγόμενά της.

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Μετά από τόσο τεράστιες ζημιές και συνεχείς μετασεισμούς, «υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στην κοινότητα, ακόμη και μεταξύ των εθελοντών μας.

Rescue teams and residents searched for survivors in Venezuela as the death toll from twin earthquakes surpassed 900, with hundreds believed to be trapped https://t.co/drQ1h7lmKJ pic.twitter.com/ASf0mKgUZ0 — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Ορισμένοι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έχουν αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους ή έχουν χάσει τα σπίτια τους, αλλά «άρχισαν να εργάζονται αμέσως» για να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανακούφισης, είπε. Με την άφιξη διεθνών ομάδων, ελπίζει ότι μπορεί να υπάρξει «προσωπικό επί τόπου που μπορεί να αναλάβει τη θέση τους», πρόσθεσε η διευθύντραι του Ερυθρού Σταυρού.

Βενεζουέλα: Κρίσιμες οι πρώτες 72 ώρες

Σύμφωνα με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης από όλιο τον κόσμο, που έχουν πετάξει στη Βενεζουέλα για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν στη διάσωση, το χρονικό περιθώριπ για τη διάσωση ζωντανών ανθρώπων στενεύει.

Οι οργανισμοί, κατά το BBC, έχουν δηλώσει ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι ένα κρίσιμο χρονικό πλαίσιο για την ανάκτηση ζωντανών ανθρώπων, μετά το οποίο μπορεί να γίνει πολύ λιγότερο πιθανό.

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Ωστόσο, αυτό το χρονικό περιθώριο θα μπορούσε να παραταθεί εάν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.

Οι τοπικοί πολιτικοί αρχίζουν τώρα να συνειδητοποιούν την έλλειψη χρόνου που απομένει για τη διεξαγωγή επιτυχημένων επιχειρήσεων διάσωσης.

«Κάθε άτομο που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας. «Δεν πρόκειται να κρύψουμε απολύτως τίποτα για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας», δήλωσε.