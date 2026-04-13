Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν – «Κανένα λιμάνι δεν θα είναι ασφαλές» απαντά η Τεχεράνη

Ξεκίνησε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σηματοδοτώντας νέα φάση έντασης στην περιοχή.

Πλέον, όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που εισέρχονται ή εξέρχονται από λιμάνια και παράκτιες ζώνες του Ιράν, υπάγονται στον έλεγχο του αποκλεισμού. Σύμφωνα με την CENTCOM, το μέτρο καλύπτει το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, περιλαμβάνοντας λιμάνια και πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς, καθώς και θαλάσσιες περιοχές όπως ο Κόλπος του Ομάν και η Αραβική Θάλασσα, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι θα συνεχιστεί η ελεύθερη διέλευση πλοίων που κατευθύνονται προς μη ιρανικούς προορισμούς μέσω των Στενών.

Σε σχετική οδηγία προς τους ναυτικούς, επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται στην αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια ενδέχεται να αναχαιτιστεί, να εκτραπεί ή ακόμη και να καταληφθεί. Παρά ταύτα, παραμένουν ασαφή ορισμένα επιχειρησιακά ζητήματα σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του αποκλεισμού.

H απάντηση του Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν αντέδρασε έντονα. Ο εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, προειδοποίησε ότι κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο δεν θα είναι ασφαλές εάν τεθούν σε κίνδυνο τα ιρανικά λιμάνια. Παράλληλα, ο διοικητής της Δύναμης «Κουντς», Εσμαήλ Καανί, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή χωρίς αποτελέσματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων από συμμάχους του Ιράν, όπως οι Χούθι, ακόμη και για πιθανό αποκλεισμό του στενού Bab el-Mandeb.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.