Σε καλό κλίμα η συνάντηση ΕΕ – Ζελένσκι: Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Με κοινή ανάρτησή τους στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επιβεβαιώνουν το καλό κλίμα της συζήτησής τους με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία και του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες. Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και η χρηματοδότηση του Κιέβου, στο επίκεντρο της συζήτησης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της.
Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας. Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».
