Σε εγκάρδιο κλίμα ξεκίνησε η συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας στο αεροδρόμιο του Μπουσάν στη Νότια Κορέα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή» κατά την έναρξη των συνομιλιών τους.

Από την πλευρά του, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι χάρηκε πολύ για τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν απειλεί το όραμα του Τραμπ να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Υψηλό δεκαετίας κατέγραψαν σήμερα τιμές των κινεζικών μετοχών

Οι τιμές των κινεζικών μετοχών κατέγραψαν σήμερα υψηλό δεκαετίας με την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, συντηρώντας μία επιφυλακτική αισιοδοξία για το ενδεχόμενο μιας ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, που θα βοηθήσει στη διατήρηση της θετικής προοπτικής των διεθνών αγορών.

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ενθαρρυμένοι από τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, ενώ διατήρησαν αμυντικές θέσεις για το ενδεχόμενο μιας πραγματικής συμφωνίας που θα προσφέρει πολύ λιγότερα από αυτά, για τα οποία θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν.

«Θα έχουμε μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ έκανε χειραψία με τον Σι, προσθέτοντας ότι είναι ενδεχόμενο οι δύο ηγέτες να υπογράψουν μία εμπορική συμφωνία σήμερα.