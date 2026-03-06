Σε ποιες χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται Χεζμπολάχ, Φρουροί της Επανάστασης, Χούθι

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση έπειτα από τις επεμβάσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και σε στόχους συμμάχων τους. Οπως έχει αναφερθεί εκτεταμένα, σε πολλές χώρες δρουν ένοπλες οργανώσεις που ελέγχουν εδάφη και παίζουν ρόλο ως στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές ομάδες.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε συνοπτικά τι είναι, πού δρουν και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους οργανώσεις και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για Σιιτική ένοπλη οργάνωση και πολιτικό κόμμα στον Λίβανο. Ιδρύθηκε το 1982 (επίσημη ίδρυση το 1985) με ιρανική υποστήριξη, με σκοπό την «αντίσταση» κατά του Ισραήλ. Έχει σημαντική στρατιωτική δύναμη και πολιτική επιρροή στον Λίβανο. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από ΗΠΑ, Ισραήλ, Καναδά, Ε.Ε. και άλλους.

Φρουροί της Επανάστασης

Ισχυρός στρατιωτικός-παραστρατιωτικός μηχανισμός στο Ιράν, ανεξάρτητος από τον τακτικό στρατό. Δημιουργήθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση (1979). Έχουν πολιτική, οικονομική και ιδεολογική επιρροή. Διατηρούν σχέσεις με οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και παρακλάδια στην Υεμένη, Συρία, Ιράκ.

Φατάχ

Εθνικιστικό και σοσιαλδημοκρατικό πολιτικό κόμμα στο Κράτος της Παλαιστίνης, ιδρύθηκε στα τέλη του 1950 από τον Γιασέρ Αραφάτ (μεταξύ άλλων). Ήταν η κυρίαρχη δύναμη στον Οργανισμό για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και παραμένει κυρίαρχη στη Δυτική Όχθη. Έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις με τη Χαμάς, ιδίως μετά το 2007.

Χούθι

Σιιτική αντάρτικη ομάδα στην Υεμένη (παρακλάδι Ζαϊδιτών), που αντιμάχεται την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση. Ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και την πρωτεύουσα Σανάα. Υποστηρίζονται στρατιωτικά και πολιτικά από το Ιράν. Συχνά εκτοξεύουν πυραύλους και drones προς Σ. Αραβία και Εμιράτα.

Αλ Κάιντα

Ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Οσάμα μπιν Λάντεν τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν. Στόχος της είναι η δημιουργία πανισλαμικού χαλιφάτου και η αντίσταση στη Δύση. Ευθύνεται για την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το 2001. Παραμένει ενεργή μέσω θυγατρικών σε Υεμένη, Συρία, Σαχέλ κ.ά.

Καθεστώς Άσαντ

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ κυβερνά από το 2000 (διάδοχος του πατέρα του Χαφέζ). Από το 2011, η χώρα βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο. Το καθεστώς υποστηρίζεται από τη Ρωσία και το Ιράν. Αντιμετώπισε επαναστάτες, ισλαμιστές και Κούρδους, με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και προσφυγιά.

Χαμάς

Ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που ιδρύθηκε το 1987 στη Γάζα ως παρακλάδι των Αδελφών Μουσουλμάνων. Συνδυάζει πολιτική δράση με ένοπλη αντίσταση κατά του Ισραήλ. Από το 2007 ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετά από σύγκρουση με τη Φατάχ. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από πολλά κράτη.

Σιιτικός Άξονας

Το Ιράν είναι ηγετική σιιτική δύναμη και στηρίζει φιλοϊρανικές ομάδες (Χεζμπολάχ, Χούθι, Ιρακινούς πολιτοφύλακες). Η πολιτική του επηρεάζεται από το καθεστώς των Αγιατολάχ και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η σχέση του με τη Δύση είναι τεταμένη, κυρίως λόγω του πυρηνικού του προγράμματος.

ISIS (πλέον Ισλαμικό Κράτος)

Εξτρεμιστική σουνιτική οργάνωση που προήλθε από την Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Κήρυξε το «Χαλιφάτο» το 2014 σε περιοχές της σημερινής Συρίας και Ιράκ. Είναι υπεύθυνο για μαζικές σφαγές, τρομοκρατικές επιθέσεις και γενοκτονίες. Έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά, αλλά παραμένει ενεργή μέσω «πυρήνων» σε διάφορες χώρες.

Μοσάντ

Η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ, υπεύθυνη για κατασκοπεία, αντικατασκοπεία και επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1949. Είναι γνωστή για «σιωπηλές» επιχειρήσεις, στοχευμένες δολοφονίες και απαγωγές. Έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τρομοκρατίας και συλλογή πληροφοριών σε αραβικές και μη χώρες.