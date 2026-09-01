Σε συναγερμό το Ισραήλ για να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα κοντά σε Ελλάδα και Κύπρο

Το Ισραηλινό Ναυτικό δρα για να αποτρέψει την τουρκική θαλάσσια επιθετικότητα και, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post, σε απάντηση στα ταξίδια του τουρκικού ναυτικού σε νέα σημεία ενδιαφέροντος στο Ισραήλ.

Το Ισραηλινό Ναυτικό, ουσιαστικά, θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Τουρκία: αν πιστεύει ότι μπορεί να κινήσει ελεύθερα το ναυτικό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί.

Η Post κατανοεί ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για τυχόν τουρκικές κινήσεις, είτε από θάλασσα, είτε από ξηρά είτε από αέρος. Αυτό περιλαμβάνει περιοχές κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο ή, στη χειρότερη περίπτωση, στη Συρία ή τη Γάζα.

Ο IDF αναγνωρίζει ότι το ναυτικό της Τουρκίας είναι ισχυρό και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Τουρκία βρίσκεται στη Συρία, δεδομένης της επίθεσης των Ισραηλινών Άμυνων σε μια συριακή αεροπορική βάση για να αποτρέψουν την Τουρκία από την εγκατάσταση ενός νέου ραντάρ ή άλλων μέσων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία δράσης του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει επίσης αντιταχθεί σθεναρά στη συμμετοχή της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), μια ειρηνευτική οντότητα για τη Λωρίδα της Γάζας.