Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν που απειλείται από τα πλήγματα σε πλοία

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται για μία ακόμα φορά η Μέση Ανατολή, με το ενδεχόμενο της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να παραμένει ανοιχτό, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το εμιράτο της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα μεγάλο πετρελαϊκό συγκρότημα μετά από επίθεση ιρανικού drone, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Διαβάστε ακόμα: Νέο ρήγμα στην εκεχειρία: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο μεγαλύτερο λιμάνι πετρελαίου των ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν τις φερόμενες ιρανικές επιθέσεις ως επικίνδυνη κλιμάκωση και σίγουρα έσπασαν την ηρεμία που επικρατούσε στις επιθέσεις από τότε που άρχισε η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εκεχειρία αυτή φαίνεται πλέον να κινδυνεύει όλο και περισσότερο, όπως αναφέρει το BBC, καθώς η Τεχεράνη έχει δείξει την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί στις προσπάθειες των ΗΠΑ να σπάσουν τον αποκλεισμό της στο Στενό του Ορμούζ.

Η «εύθραυστη εκεχειρία» ΗΠΑ και Ιράν που δοκιμάζεται

Από την πλευρά του, το CNN κάνει λόγο για «εύθραυστη εκεχειρία» που δοκιμάζεται, καθώς και οι δύο χώρες πραγματοποίησαν πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ ο Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής αρνήθηκε να σχολιάσει αν η εκεχειρία, που διαρκεί σχεδόν ένα μήνα, θα συνεχιστεί.

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το αν η εκεχειρία έχει λήξει ή όχι», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι το βασικό για εμάς είναι ότι βρισκόμαστε εκεί απλώς ως αμυντική δύναμη και για να παρέχουμε ένα πολύ ισχυρό αμυντικό πλέγμα στην εμπορική ναυτιλία, ώστε να της επιτρέψουμε να εξέλθει από τον (Περσικό Κόλπο)», συμπλήρωσε.

«Αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί με το Ιράν να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά, απλώς επρόκειτο να ανταποκριθούμε σε αυτό συγκεκριμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου», πρόσθεσε ο Κούπερ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (3/5) μια νέα πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει τα εμπορικά πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ενώ ο αμερικανικός στρατός θα «καθοδηγούσε» τα πλοία μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ενώ ο Κούπερ δήλωσε ότι υπήρξε «μεγάλος ενθουσιασμός» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ένα πέρασμα, παραμένει ασαφές πώς αυτό μεταφράστηκε σε οποιαδήποτε αλλαγή στη ναυτιλιακή κίνηση.

Η κατάσταση του Στενού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών και από το αν πιστεύουν ότι είναι αρκετά ασφαλές για να το διασχίσουν, τονίζει το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν επτά ιρανικά «μικρά σκάφη»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν επτά ιρανικά «μικρά σκάφη» στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ.

Για τον Τραμπ, αυτές οι περιορισμένες επιχειρήσεις είναι κάτι για το οποίο είχε ήδη εκφράσει τη βούλησή του να προβεί – ωστόσο, απέχουν πολύ από την επανάληψη των μεγάλης κλίμακας, πανεθνικών επιθέσεων.

Στα μέσα Απριλίου, ο Τραμπ υπονόησε ότι ήταν πιθανές επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών, προειδοποιώντας ότι θα «εξουδετερώνονταν αμέσως» χρησιμοποιώντας το «ίδιο σύστημα» που χρησιμοποιείται εναντίον υποτιθέμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό. «Είναι γρήγορο και βίαιο», πρόσθεσε.

Αυτές οι μικρής κλίμακας επιθέσεις επιτρέπουν επίσης στην κυβέρνηση Τραμπ να αποφύγει την επιστροφή σε έναν πόλεμο που ήταν ήδη μη δημοφιλής μεταξύ πολλών Αμερικανών, υιοθετώντας αντ' αυτού μια προσέγγιση «αργής καύσης».

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρύτερες επιθέσεις έχουν αποκλειστεί, αν ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει εξαντλήσει τις εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλίσει το στενό ή να ασκήσει πίεση στους Ιρανούς.

Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι περαιτέρω επιθέσεις αποτελούν «πιθανότητα, αν το Ιράν «συμπεριφερθεί ανάρμοστα» ή «κάνει κάτι κακό». Δεν έδωσε, ωστόσο, καμία λεπτομέρεια για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό.

Οι Φρουροί διαψεύδουν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν πέρασε από το Ορμούζ τις τελευταίες ώρες και οι ισχυρισμοί (…) των Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και παντελώς λανθασμένοι» ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με τη Centcom, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ πέρασαν «με επιτυχία» από τα Στενά νωρίτερα σήμερα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε επίσης ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχει ανακοινώσει η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ «θα τα σταματήσουν δια της βίας», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.