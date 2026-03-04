Σε τροχιά ενίσχυσης η άμυνα της Κύπρου: Καταφτάνουν οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα προχωρά σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών.

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού με την κλιμάκωση της κατάστασης στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή αποτελεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι δύο φρεγάτες πρόκειται να καταπλεύσουν σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ ήδη τέσσερα ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Παράλληλα, συστοιχία Patriot οδεύει στην Κάρπαθο, με στόχο την ενίσχυση του πλέγματος αεράμυνας της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δημοσίευσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους και δίνοντας τη δυνατότητα στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν τη χώρα προληπτικά, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας.

Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των επιπέδων κινδύνου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την αποχώρηση πολιτών τους από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν.

Νωρίτερα την Τρίτη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν λάβει προειδοποιήσεις για να αποχωρήσουν από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), και το Λονδίνο αποφάσισε την ενίσχυση βοήθειάς του στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Στάρμερ μιλώντας τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υπογράμμισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί». Μετά τη Γαλλία και η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου.