Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας: Πεζοναύτες από τον Τραμπ - Πολιτοφυλακή από τον Μαδούρο

Σε νέα τεταμένη περίοδο εισέρχονται ΗΠΑ και Βενεζουέλα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στέλνει χιλιάδες πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κινητοποίησε τη Δευτέρα πάνω από 4.000.000 πολιτοφύλακες, ως απάντηση στις κινήσεις του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή, σημειώνει το περιοδικό Time.

«Υπερασπιζόμαστε τις θάλασσές μας, τους ουρανούς μας και τα εδάφη μας. Τα απελευθερώσαμε. Τα φυλάμε και τα περιπολούμε. Καμία αυτοκρατορία δεν θα αγγίξει το ιερό έδαφος της Βενεζουέλας, ούτε θα πρέπει να αγγίξει το ιερό έδαφος της Νότιας Αμερικής», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε τηλεοπτική ομιλία του τη Δευτέρα.

Ήδη τρία αντιτορπιλικά του αμερικανικού ναυτικού έχουν αναπτυχθεί στα ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δηλώσεις αμερικανικών αξιωματούχων στο Reuters.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής και συνεπής. Είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές οργανώσεις» τα καρτέλ και τις συμμορίες που λυμαίνονται τη Βενεζουέλα και προανήγγειλε την ανάλυσψη δράσης.

The U.S. and Venezuela appear to be heading towards a standoff with neither country indicating a willingness to back down https://t.co/r9guhn0jtx pic.twitter.com/NdnhTJh2X5 — TIME (@TIME) August 20, 2025

Βενεζουέλα και ΗΠΑ: Δύο χώρες με μακροχρόνιες εχθροπραξίες

Η κίνηση του Τραμπ να στείλει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική, δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένη από τις γενικότερες τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που ουκ ολίγες φορές κινδύνεψαν να μετατραπούν σε ανοιχτή σύγκρουση.

Ουάσιγκτον και Καράκας διέκοψαν τις επίσημες διμερείς διπλωματικές σχέσεις το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αφού ο ίδιος υποστήριξε τον Χουάν Γκουαϊδό στις προεδρικές εκλογές της λατινοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει τις δύο τελευταίες εκλογικές νίκες του Μαδούρο και η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την προεδρία του παράνομη, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης δήλωσης της Τρίτης.

«Το ξέρω πολύ καλά, η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή κυβερνάται από έναν δικτάτορα», δήλωσε ο Τραμπ τον Αύγουστο του 2024, καθώς κατηγόρησε τη χώρα για τη ροή εγκληματιών και ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κάνοντας εκστρατεία για την καταστολή της.

Οι πρώην πρόεδροι των Δημοκρατικών Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν αντιτάχθηκαν επίσης στην κυβέρνηση Μαδούρο, η οποία έχει προτείνει τη φυλάκιση στελεχών της αντιπολίτευσης και έχει απελάσει Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Ναρκέμπορος ο Μαδούρο;

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι ΗΠΑ επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2017, το 2018 και το 2019. Το 2020, ο Μαδούρο κατηγορήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης και άλλες κατηγορίες. Και οι εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και του ηγέτη της Βενεζουέλας έχουν μόνο κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ διπλασίασε την αμοιβή σε 50.000.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο. Η κυβέρνηση κατηγόρησε επίσης τον Μαδούρο ότι είναι «ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο» και επικεφαλής του λεγόμενου Καρτέλ των Ήλιων, κατηγορίες που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει απορρίψει.

Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν επίσης ότι υπάρχουν δεσμοί μεταξύ του Μαδούρο και του καρτέλ Sinaloa του Μεξικού, κάτι για το οποίο η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η κυβέρνησή της δεν έχει αποδείξεις.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε έως και 700 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να έχουν δεσμούς με τον Μαδούρο στις 13 Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αγαθών, τραπεζικών λογαριασμών και ιδιωτικών τζετ.

Καρτέλ - τρομοκρατικές οργανώσεις και απελάσεις με πρόσχημα τα ναρκωτικά

Ο Τραμπ έχει πιέσει για τη χρήση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση των καρτέλ. Τον Φεβρουάριο, χαρακτήρισε το Tren de Aragua της Βενεζουέλας, καθώς και έξι ομάδες στο Μεξικό και την MS-13 στο Ελ Σαλβαδόρ, ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο πρόεδρος υπέγραψε μια μυστική οδηγία προς το Πεντάγωνο για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης εναντίον αυτών των καρτέλ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στη New York Times νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η κυβέρνηση έχει επιδιώξει να αντιμετωπίσει την εισροή ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, μέσω δασμών, όπως η επιβολή δασμών στον Καναδά, την Κίνα και το Μεξικό, επικαλούμενη την «αποτυχία» των χωρών αυτών να σταματήσουν τη διακίνηση φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επέβαλε επίσης δασμούς σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα τον Μάρτιο, υπογραμμίζοντας την απειλή που αποτελεί η Tren de Aragua για τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επίσης στοχεύσει τους Βενεζουελάνους σε θέματα μετανάστευσης, ανακαλώντας το καθεστώς προστασίας εκατοντάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων μεταναστών στις ΗΠΑ και απελαύνοντας 238 άτομα τον Μάρτιο σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων που ισχυρίζεται ότι στοχεύει υποτιθέμενα μέλη συμμοριών.

Τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν διατάξει την επιστροφή αρκετών από εκείνους που απελάθηκαν αδικαιολόγητα, ενώ πολλοί άλλοι απελαθέντες απορρίπτουν τις κατηγορίες εναντίον τους.

Ο Τραμπ στέλνει αντιτορπιλικά στα ύδατα της Βενεζουέλας

Τη Δευτέρα, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε τρία αντιτορπιλικά του αμερικανικού ναυτικού — τα USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson — και περίπου 4.000 στρατιωτικούς να μεταβούν στα όρια των χωρικών υδάτων της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Time, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι είχε διατάξει ναυτικές κινήσεις στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εμποδίσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαθέτει επίσης επιπλέον στρατιωτικούς πόρους στην ευρύτερη περιοχή εντός του διεθνούς εναέριου χώρου και των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κατασκοπευτικών αεροσκαφών P-8, πολεμικών πλοίων και ενός υποβρυχίου επίθεσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Η Βενεζουέλα κινητοποιεί εκατομμύρια μαχητές της πολιτοφυλακής

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ένα ειδικό σχέδιο με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια πολιτοφύλακες για να εξασφαλίσω την κάλυψη ολόκληρου του εθνικού εδάφους — πολιτοφύλακες που είναι προετοιμασμένοι, ενεργοποιημένοι και οπλισμένοι», δήλωσε ο Μαδούρο τη Δευτέρα.

Η Εθνοφρουρά της Βενεζουέλας δημιουργήθηκε το 2005 από τον αείμνηστο πρόεδρο Ούγκο Τσάβες και ιδρύθηκε επίσημα το 2010.

Το σχέδιο του Μαδούρο θα περιλαμβάνει την κινητοποίηση των πολιτοφυλακών των αγροτών και των εργατών «σε όλα τα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας της χώρας» και την παροχή «πυραύλων και τουφεκιών στην εργατική τάξη, για την υπεράσπιση της πατρίδας μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τη Δευτέρα. Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τις απειλές των ΗΠΑ «σάπιες επαναλήψεις» και «εξωφρενικές, παράξενες και εξωπραγματικές».

Maduro llama a sus aliados a defender Venezuela



EN VIVO 📺#T13Central » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/EMtyhT6maS — T13 (@T13) August 21, 2025

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απαγόρευσε επίσης προσωρινά την αγορά, πώληση και λειτουργία drones στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας την Τρίτη.

Ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά εξερράγη κοντά στον Μαδούρο το 2018 σε μια προφανή απόπειρα δολοφονίας, η οποία οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για περισσότερους από δύο δωδεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένας που αργότερα πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, και στην καταδίκη 17 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Ρεκέσενς.

«Η κατηγορία της Ουάσιγκτον προς τη Βενεζουέλα για διακίνηση ναρκωτικών αποκαλύπτει την έλλειψη αξιοπιστίας της και την αποτυχία των πολιτικών της στην περιοχή», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας σε δήλωση την Τρίτη.

«Ενώ η Ουάσιγκτον απειλεί, η Βενεζουέλα προχωρά σταθερά προς την ειρήνη και την κυριαρχία, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική αποτελεσματικότητα κατά του εγκλήματος επιτυγχάνεται με τον σεβασμό της ανεξαρτησίας του λαού. Κάθε επιθετική δήλωση επιβεβαιώνει την αδυναμία του ιμπεριαλισμού να υποτάξει έναν ελεύθερο και κυρίαρχο λαό».