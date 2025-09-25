Σειρήνες στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλου από Υεμένη: Στους 8 οι νεκροί σε περιοχή των Χούθι

Ενεργοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) το αντιαεροπορικό σύστημα των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) μετά από εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, από περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Ο πύραυλος των Χούθι στο Ισραήλ έγινε μετά την αεροπορική επιδρομή της δεύτερης χώρας στη Σαναά, από την οποία, σύμφωνα με τους αντάρτες, σκοτώθηκαν οκτώ άτομα και τραυματίστηκαν ακόμη 142.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός «αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες», ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

🚨Sirens sounding across central Israel due to projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/shQ3rQJJKR — Israel Defense Forces (@IDF) September 25, 2025