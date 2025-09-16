Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα: Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ «χτύπησε» σήμερα (16/9) τις ακτές της Αλάσκα, με τους κατοίκους της περιοχής, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, να μην λαμβάνουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Δεν εκδόθηκε άμεση προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό που σημειώθηκε γύρω στις 01:00 π.μ. τοπική ώρα στο Νικολσκι της Αλάσκας, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Η USGS ανέφερε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του βρίσκεται 122 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νικολσκι.

Ένας σεισμός παρόμοιου μεγέθους στην ίδια περιοχή σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά είχε μεγαλύτερο βάθος και ήταν 30 μίλια πιο κοντά στην ακτογραμμή. Ούτε αυτός προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

5.2 magnitude earthquake jolts Alaska https://t.co/bOqV08Z4oa — Financial Express (@FinancialXpress) September 16, 2025

Σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμών της Αλάσκα, η μεγαθραύση των Αλεουτιάνων είναι η κύρια αιτία των ισχυρότερων σεισμών στην περιοχή.

Η μεγαθραύση των Αλεουτιάνων είναι ένα σημαντικό ρήγμα υποβύθισης, μια περιοχή όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες.

Κατά μήκος αυτού του ρήγματος, η πλάκα του Ειρηνικού ωθείται κάτω από την πλάκα της Βόρειας Αμερικής, προκαλώντας σημαντική σεισμική δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από Newsweek