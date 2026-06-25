Εθνική τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφηκε στη χώρα εδώ και έναν αιώνα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί, με τις αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια.

Ο κύριος σεισμός, 7,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε μόλις 40 δευτερόλεπτα μετά από ισχυρό προσεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών, σε ένα «διπλό χτύπημα» που χαρακτηρίζεται ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

«Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές», τόνισε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, σημειώνοντας ότι με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει τις 10.000, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, σημειώνοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών. Έκανε λόγο για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. «Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», ανέφερε.

Διαβάστε ακόμα: Βενεζουέλα: Σοκάρουν τα βίντεο από τη στιγμή των σεισμών - Εικόνα απόλυτης καταστροφής

«Σαν ταινία τρόμου»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές πανικού και χάους κατά τη διάρκεια των ισχυρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν το Καράκας, καθώς έτρεχαν να προστατευτούν από τα κτήρια που ταλαντεύονταν από τις ισχυρές δονήσεις.

Κατεστραμμένο κτήριο στη Βενεζουέλα μετά τον ισχυρό σεισμό | Jesus Vargas/Getty Images

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας Καράκας παρέμειναν έξω για ώρες μετά τους σεισμούς, ενώ πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε σχολεία που είχαν μετατραπεί σε κέντρα έκτακτης ανάγκης, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις ή κατάρρευση κατεστραμμένων κτιρίων.

«Ξεκίνησε ήπια και στη συνέχεια εντάθηκε σταδιακά. Τελικά όλοι αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας και να συγκεντρωθούμε στους δρόμους», δήλωσε στο Associated Press ο κάτοικος της πρωτεύουσας, Έκτορ Ρίτσι.

Μετά τους σεισμούς, ο κόσμος κοιμάται σε εξωτερικούς χώρους καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις ή κατάρρευση κτηρίων | Edilzon Gamez/Getty Images

Ανάλογη ήταν η περιγραφή του Ρομπέρτο Γκάμας, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε κτήριο την ώρα του σεισμού. «Το κτίριο άρχισε να ταλαντεύεται έντονα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ήταν απίστευτο. Η δύναμη του σεισμού ήταν συγκλονιστική», ανέφερε.

«Είμαστε παγιδευμένοι! Χρειαζόμαστε βοήθεια»

Η Μάρθα Ανέζ περιέγραψε στο CNN τις στιγμές απόγνωσης που έζησε όταν εγκλωβίστηκε στο διαμέρισμά της αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση. Χωρίς δυνατότητα διαφυγής, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

«Φώναζα “Είμαστε παγιδευμένοι! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Σας παρακαλώ, ας έρθει κάποιος!”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σωστικά συνεργεία ακούν τις φωνές των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια | Edilzon Gamez/Getty Images

Όπως είπε, ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί, διάρκειας από ένα έως ενάμιση λεπτό, οι οποίοι όμως στους εγκλωβισμένους έμοιαζαν ατελείωτοι. Η αγωνία κορυφώθηκε καθώς οι ένοικοι δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν το κτήριο και άκουγαν γύρω τους θορύβους από προσπάθειες διάσωσης.

«Ακούγαμε χτυπήματα με σφυριά και κλωτσιές στις πόρτες. Κάποια στιγμή ακούσαμε διασώστες να φωνάζουν πως έρχονται. Τελικά κατάφεραν να σπάσουν την πόρτα και να μας απεγκλωβίσουν», δήλωσε. Σύμφωνα με την ίδια, οι τρεις πρώτοι όροφοι της πολυκατοικίας όπου κατοικεί έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Ανάλογες σκηνές τρόμου περιέγραψε και ο κάτοικος της πρωτεύουσας Έρικ Μαρτίνεζ. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια του σεισμού προσπάθησε να προστατευτεί χρησιμοποιώντας έπιπλα ως πρόχειρο φράγμα, καθώς αντικείμενα και συντρίμμια κατέρρεαν από τα διαμερίσματα των ανώτερων ορόφων.

Ο Μαρτίνεζ παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου δύο ώρες μέχρι να εντοπιστεί από τα σωστικά συνεργεία. «Οι διασώστες κατάλαβαν ότι ήμουν ακόμη ζωντανός και μου ζητούσαν συνεχώς να μιλάω για να εντοπίσουν ακριβώς πού βρισκόμουν», ανέφερε, περιγράφοντας τη δραματική επιχείρηση διάσωσής του.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις δραματικές συνθήκες που επικράτησαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας μετά το διπλό ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Αλεχάνδρα περιέγραψε εικόνες καταστροφής και αγωνίας, παρομοιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν με σκηνές από ταινία τρόμου. «Αναγκαστήκαμε να σκαρφαλώσουμε πάνω από τα ερείπια για να μπορέσουμε να περάσουμε», δήλωσε στο Reuters, μεταφέροντας το κλίμα πανικού που επικράτησε αμέσως μετά τις ισχυρές δονήσεις.

«Ακούμε φωνές κάτω από τα ερείπια»

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που εργάζονται όλη τη νύχτα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, ακούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί ζωντανοί κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Δήμου Τσακάο. «Ευτυχώς ακούμε ανθρώπους που είναι ζωντανοί και θα τους διασώσουμε», δήλωσε ο Γκουστάβο Ντούκε σε ένα βίντεο στο Instagram, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 23 άτομα.

Μετά τους σεισμούς εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη όμως γρήγορα. Στο νοσοκομείο Hospital de Clinicas δόθηκε εντολή να διπλασιαστεί το προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη εισροή τραυματιών, επεσήμανε ένας εργαζόμενος εκεί.Τα μαθήματα στα σχολεία έχουν ανασταλεί για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η κ. Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian, Reuters