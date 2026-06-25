Σοκάρει ο Λέκκας για τη Βενεζουέλα: «Από 10.000 πιθανώς οι νεκροί - Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει»

Ο Ευθύμης Λέκκας έδωσε μία ολέθρια πρόβλεψη για τον πραγματικό αντίκτυπο του μεγάλου σεισμού στη Βενεζουέλα, εκτιμώντας πως «Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί».

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤ, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, βρισκόμαστε ενώπιον μίας από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας για τη διπλή σεισμική δόνητη των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη λατινική χώρα, είπε ότι η πραγματική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, ενώ προειδοποίησε ότι με το πρώτο φως της ημέρας ενδέχεται να αποκαλυφθεί μια εικόνα πολύ πιο δραματική.

Βενεζουέλα: «Τουλάχιστον 10.000 νεκροί»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ συμφώνησε με τις πρώτες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλός.

«Οι νεκροί θα είναι 10.000 μέχρι 100.000 και αυτό είναι μία πιθανότητα της τάξεως του 50%» ανέφερε, σχετικά με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters και αναφορές του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου.

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«Έχουμε να κάνουμε με μία μείζονα καταστροφή. Οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς είναι πιθανές και δεν μπορούν να αποκλειστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλύοντας τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του φαινομένου, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων πάνω σε μεγάλα ενεργά ρήγματα της βορειοανατολικής προέκτασης των Άνδεων.

Όσον αφορά τις περιοχές με πυκνό οικιστικό ιστό, προειδοποίησε ότι πολλά κτήρια, ενδεχομένως και σε ποσοστό 75% είναι ιδιαίτερα τρωτά.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις, όπως ανέφερε, επηρέασαν διαφορετικά τα κτήρια, ανάλογα με την ηλικία, την κατασκευή και την υφιστάμενη στατική τους κατάσταση.

Οι μεγαλύτερες φθορές καταγράφηκαν σε παλαιά πέτρινα και μη ενισχυμένα κτίσματα, όπου εμφανίστηκαν ρωγμές, αποκολλήσεις σοβάδων και καταρρεύσεις τμημάτων τοιχοποιίας.