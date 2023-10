Σέλτικ-Παλαιστίνη: Μια σχέση αγάπης, ο IRA και οι Green Brigade

Η Σέλτικ την Τετάρτη υποδέχτηκε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πλαίσιο των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και η διοίκηση με επίσημη ανακοίνωση είχε ζητήσει από τους οπαδούς της να μην σηκώσουν πανό ή σημαίες όπου θα δήλωναν την υποστήριξή τους προς την Παλαιστίνη. Η απάντηση του κόσμου ήταν ξεκάθαρη. Το «Σέλτικ Παρκ» γέμισε σημαίες της Παλαιστίνης στέλνοντας το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα για τα όσα συμβαίνουν στην Λωρίδα της Γάζας.



Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι οπαδοί της Σέλτικ στήριζαν την Παλαιστίνη, αφού και κόντρα στην Κιλμάρνοκ φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια είχαν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Από που προέκυψε όμως αυτή η στήριξη, γιατί ένα μέρος της Γλασκώβης στην Σκωτία στέκεται στην πλευρά της Παλαιστίνης;

Οι καταβολές της Σέλτικ και οι ομοιότητες με την Παλαιστίνη

Για να κατανοήσουμε την ίδια τη δημόσια υποστήριξη πολλών οπαδών της Σέλτικ προς τους Παλαιστίνιους, σημαίνει πως πρέπει αρχικά να καταλάβουμε τον ίδιο τον σύλλογο.

Αρχικά θα πρέπει να πούμε πως οι οπαδοί της Σέλτικ στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Αριστεροί, ενώ οι ίδιοι θεωρούν πως το κλαμπ είναι ο σύλλογος των μεταναστών, επομένως είναι υπέρ της μετανάστευσης, υπέρ των προσφύγων και είναι φιλοπαλαιστίνιοι εδώ και αρκετά χρόνια.



Η Σέλτικ ιδρύθηκε από Ιρλανδούς Καθολικούς μετανάστες στη Γλασκώβη και στόχος του συλλόγου ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για φτωχές οικογένειες της πόλης με τους οπαδούς διαχρονικά να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά κοινωνικά και πολιτικά θέματα.



Οι δεσμοί της με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας παραμένουν ισχυροί 136 χρόνια μετά τη σύσταση του συλλόγου, και η Ιρλανδία είναι μια χώρα που έχει αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να αποκαλούν φυσική συγγένεια με τους Παλαιστίνιους (υπάρχει επίσης ισχυρή υποστήριξη για τον παλαιστινιακό και στην Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα σε όσους επιθυμούν την ένωση με την Ιρλανδία και την ανεξαρτησία από την Αγγλία).



Και οι δεσμοί αυτοί είναι που κρατάνε ζωντανή και την όποια κέλτικη παράδοση, ενώ όσοι έχουν όλες αυτές τις πεποιθήσεις είναι τόσο συχνά ενωμένοι που μπορεί να τους συναντήσει κανείς σε όλη την Θάλασσα της Ιρλανδίας.

Η ξεχωριστή «Πράσινη Ταξιαρχία»

Για τους «Καθολικούς» της Γλασκώβης και ειδικά για τους ultras των Green Brigade (Πράσινη Ταξιαρχία), της πιο σκληροπυρηνικής ομάδας υποστηρικτών της Σέλτικ που καταλαμβάνει το γωνιακό τμήμα της North Curve στο Σέλτικ Παρκ η δράση τους δεν σταματάει σε μια σημαία.

Η Πράσινη Ταξιαρχία ιδρύθηκε το 2006 και δεν είναι λίγες φορές που τόσο η ίδια όσο και τα μέλη της έχουν προκαλέσει τα φώτα της δημοσιότητας. Στο παρελθόν, μέλη της ομάδας έχουν φορέσει μπλουζάκια κι εμφανίσει πανό υπέρ του IRA (σ.σ. Irish Democratis Army, Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός) αλλά και τραγούδια υπέρ της ένοπλης παραστρατιωτικής οργάνωσης που έδρευε στην Ιρλανδία με αποτέλεσμα να βρεθεί στο μάτι της ΟΥΕΦΑ.



Πριν από μια δεκαετία, ένα πανό («Τρομοκράτης ή ο ονειροπόλος; Άγριος ή ο γενναίος;») — το οποίο συνέκρινε τον Γουίλιαμ Γουάλας, τον εθνικό ήρωα της Σκωτίας που πολέμησε για την ανεξαρτησία της Σκωτίας από την Αγγλία με τον Μπόμπι Σαντς, το θρυλικό μέλος του ΙΡΑ που πέθανε κατά τη διάρκεια απεργίας πείνας το 1981, διεκδικώντας το καθεστώς του πολιτικού κρατούμενου προκαλώντας τον διχασμό ακόμα και μέσα στην ομάδα.



Ο τότε προπονητής της Σέλτικ, ο Βορειοϊρλανδός Νιλ Λένον, είχε κατακρίνει τα μέλη των Green Brigade για το πανό αυτό «Όταν το είδα, η καρδιά μου βούλιαξε. Νομίζω ότι επηρέασε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο», ενώ την ίδια άποψη είχε όταν είχε βγει πανό και κατά της ΟΥΕΦΑ.



Τα μέλη των Green Brigade είχαν προκαλέσει ξανά την κοινή γνώμη όταν εξέφρασαν την αντίθεσή τους όταν οι παίκτες της ομάδας φορούσαν παπαρούνες στην φανέλα (ως τιμή για τους Βρετανούς πεσόντες στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο) αφού σύμφωνα με αυτούς τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο βρετανικός στρατός και όχι οι πεσόντες.



Το 2020, οι Green Brigade βγήκαν στους δρόμους της Γλασκώβης αποφασίζοντας να αλλάξουν τις ονομασίες δρόμων που είχαν πάρει το όνομά τους από πλούσιους Σκωτσέζους ιδιοκτητών φυτειών σε Αμερική, Αφρική και Αυστραλία καλύπτοντας τα με μπογιά με τα ονόματα όπως της Ρόζα Παρκς (γυναίκα-σύμβολο της ισότητας) του Τζόζεφ Νάιτ του σκλάβου που κέρδισε την ελευθερία του στην Σκωτία το 1778 και του Τζορτζ Φλόιντ (η δολοφονία του επανέφερε ξανά το θέμα της αστυνομικής βίας και τις διακρίσεις μεταξύ λευκών και μαύρων στις ΗΠΑ) μετά την δολοφονία του τελευταίου τονίζοντας πως έτσι γιορτάζουν αυτούς που πολέμησαν την σκλαβιά.



Οι Green Brigade δεν έχουν κρύψει ποτέ πως είναι αντι-μοναρχικοί και μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' πέρυσι, ένα πανό στο τμήμα τους στο γήπεδο της Σέλτικ έγραφε: «F**k the crown».



Λίγες ώρες μετά την επίθεση της Χαμάς στις αρχές Οκτωβρίου ένα πανό της Πράσινης Ταξιαρχίας στον εντός έδρας αγώνα της Σέλτικ με την Κιλμαρνοκ έγραφε: «Νίκη στην αντίσταση», ενώ ένα δεύτερο έλεγε: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».



Μπορεί οι σημαίες της Παλαιστίνης να κυματίζουν χρόνια στις εξέδρες του Σέλτικ Παρκ, αλλά τώρα προκάλεσαν την αντίδραση πολλών. Ανάμεσα τους και ο άλλοτε άσος της Σέλτικ, ο Ισραηλινός Νιρ Μπιτόν, ο οποίος έκανε λόγο για ντροπή εκ μέρους των οπαδών. «Ντροπή σας! Ναι, απελευθερώστε τη Γάζα από τη Χαμάς, όχι από το Ισραήλ! Η υποστήριξη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που γιορτάζει περήφανα τη σφαγή οικογενειών είναι απολύτως τρελό! Οι περισσότεροι από εσάς δεν ξέρετε καν πού βρίσκεται το Ισραήλ! Δεν έχετε καμία ιδέα για αυτή τη σύγκρουση και εξακολουθείτε να συμπεριφέρεστε σαν να γνωρίζετε τα πάντα».



Το πρόβλημα για την Σέλτικ μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αν σκεφτεί κανείς πως στο ρόστερ της ομάδας υπάρχει Ισραηλινός παίκτης, ο Λιέλ Αμπάντα με άλλους Ισραηλινούς να του ζητάνε να εγκαταλείψει τον σύλλογο.

Ταύτιση Ιρλανδίας-Παλαιστίνης και το political correct

Το φαινόμενο με τις παλαιστινιακές σημαίες είναι σύνηθες φαινόμενο και στην Ιρλανδία και όχι μόνο σε αγώνες ποδοσφαίρου αλλά και γενικότερα στο γαελικό αθλητισμό. Σημαίες της Παλαιστίνης μάλιστα υπήρχαν και στο πρόσφατο παιχνίδι της εθνικής Ιρλανδίας κόντρα στην Ελλάδα στο Δουβλίνο τις ημέρες που είχε γίνει ήδη η επίθεση της Χαμάς. Παράλληλα, ένας από τους πιο γνωστούς συλλόγους της Ιρλανδίας οι Μποέμιανς έχουν μια επιπλέον φανέλα την οποία αναφέρουν ως «φανέλα της Παλαιστίνης».



Μετά την δημόσια υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ αυτόν τον μήνα, ο σύλλογος αναγκάστηκε να πάρει θέση.



«Η Σέλτικ είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος και όχι πολιτικός οργανισμός. Μία από τις βασικές μας αξίες από την αρχή είναι να είμαστε ανοιχτοί σε όλους ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, πολιτικής ή θρησκείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο σύλλογος καθιστούσε πάντα σαφές ότι τα πολιτικά μηνύματα και τα πανό δεν είναι ευπρόσδεκτα στο Σέλτικ Παρκ ή σε οποιονδήποτε αγώνα με τη Σέλτικ.

Σε μια περίοδο απώλειας και ταλαιπωρίας για πολλούς, είναι εντελώς ακατάλληλο για οποιαδήποτε ομάδα ατόμων να χρησιμοποιεί το Σέλτικ Παρκ για τέτοια μηνύματα», ανέφερε η ανακοίνωση της Σέλτικ η οποία αποφάσισε να πάρει πιο σκληρές αποφάσεις όπως το να αποκλείσει τα μέλη των Green Brigade από τα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ την Τετάρτη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης επέτρεψαν την είσοδο τους στις εξέδρες αρκετά καθυστερημένα.



«Δεν έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτές οι κυρώσεις υποκινούνται από την επιθυμία να καταργηθεί η πολιτική έκφραση εντός των οπαδών της Σέλτικ, ειδικά σε σχέση με την Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή», ήταν η απάντηση των Green Brigade για να προσθέσει: «Παρά τις κυρώσεις και τα οποιαδήποτε περαιτέρω εμπόδια που μπορεί να βρεθούν στο δρόμο μας, ενθαρρύνουμε για άλλη μια φορά τους φιλάθλους να φέρουν με θάρρος τη σημαία της Παλαιστίνη».

Λίγο πριν τον μεσοβδόμαδο αγώνα η διοίκηση ζήτησε από τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο χωρίς πανό σύμβολα η σημαίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Οι οπαδοί όμως αγνόησαν ξανά την διοίκηση και μάλιστα αυτή την φορά οι παλαιστινιακές σημαίες αυξήθηκαν.

Μπροστά σε έναν «εμφύλιο»

Το σίγουρο είναι πως η διαμάχη που άνοιξε μεταξύ των Green Brigade και της διοίκησης θα συνεχιστεί. Οι ultras πριν λίγα χρόνια βρέθηκαν στην Δυτική Όχθη βοηθώντας με ανθρωπιστική βοήθεια, συγκεντρώνοντας χρήματα τα οποία διέθεσε για την δημιουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου που εδρεύει σε έναν παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό, την Aida, δίνοντας σε νέους και ενήλικες την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο. Οι ultras της Σέλτικ δεν ήταν μόνοι τους αφού βοήθησε και ένα ροκ συγκρότημα της Γλασκώβης οι Primal Scream, οι οποίοι τα έσοδα από τις πωλήσεις t-shirts με το όνομα τους πήγαν στην ακαδημία.



Ένας οπαδός της Σέλτικ, ο Τζέιμι, ανέφερε: «Ένα είναι σίγουρο. Η υποστήριξη προς την Παλαιστίνη είναι ακλόνητη. Και σε αυτό συμφωνεί το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών της Σέλτικ. Η Παλαιστίνη για μας είναι η δική μας Ιρλανδία και η Σέλτικ είναι η συνέχεια της ιρλανδικής κουλτούρας. Η Σέλτικ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι πολλά περισσότερα από αυτό».



Τραγούδια για την ένωση της Ιρλανδίας και τον Ιρλανδικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας ακούγονται σχεδόν σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της Σέλτικ, όπως το Grace, The Fields Of Athenry και This Land Is Your Land, ενώ και ο σύλλογος πολλές φορές έχει δείξει την ιρλανδική καταγωγή του στις φανέλες με σημαντικές ημερομηνίες για την Ιρλανδία όπως ο λιμός της πατάτας που προκάλεσε τον θάνατο σε 1,5 εκατ. Ιρλανδούς.

Ένας σύλλογος που γεννήθηκε για πολιτικούς λόγους προσπαθεί τώρα να είναι political correct. Αυτό όμως καθόλου δεν πτοεί τους Green Brigade και την πλειοψηφία των υπόλοιπων οπαδών της Σέλτικ όπως έδειξαν και κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τα όσα έγιναν την Τετάρτη έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα το οποιο ποδοσφαιρικο κομμάτι της ομάδας.



Άλλωστε, η Σέλτικ δεν ήταν ποτέ ένας απλός ποδοσφαιρικός σύλλογος.

