Σφοδρές αντιδράσεις για τον Chris Martin των Coldplay: Τον κατηγορούν ότι «ταπείνωσε» Ισραηλινούς στη σκηνή

Ο Chris Martin των Coldplay ξεσήκωσε αντιδράσεις όταν προσκάλεσε νεαρούς Ισραηλινούς θαυμαστές να τον συνοδεύσουν στη σκηνή σε συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσε ότι είναι «ίσοι άνθρωποι στη Γη», ενώ καλωσόρισε και τους Παλαιστινίους στο πλήθος.

Σε βίντεο που έγινε viral δείχνει τους δύο νευρικούς θαυμαστές στη σκηνή με τον Martin στο στάδιο Wembley του Λονδίνου το βράδυ της Κυριακής, ενώ ακολούθησε μία μίξη αποδοκιμασιών, γκρίνιας και χειροκροτημάτων από το πλήθος στο γεμάτο στάδιο.

«Θα το πω αυτό. Είμαι πολύ ευγνώμων που είστε εδώ ως άνθρωποι. Σας αντιμετωπίζουμε ως ίσους ανθρώπους στη Γη, ανεξάρτητα από την καταγωγή σας», λέει ο Martin, καθισμένος στο πιάνο.

«Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε που είστε αγαπητοί και ευγενικοί. Αν και είναι αμφιλεγόμενο, ίσως, θέλω επίσης να καλωσορίσω τους ανθρώπους από την Παλαιστίνη που βρίσκονται στο κοινό», λέει στη συνέχεια, προκαλώντας την έκρηξη ενθουσιασμού του κοινού. «Πιστεύω ότι είμαστε όλοι εξίσου άνθρωποι», είπε ακόμα.

Οι δηλώσεις του Martin προκάλεσαν την οργή μελών της εβραϊκής κοινότητας, οι οποίοι θεώρησαν ότι ντρόπιασε τους οπαδούς μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και υποτίμησε το δικαίωμά τους στην ύπαρξη.

Όπως αναφέρει η New York post, η αυτοαποκαλούμενη Σιωνίστρια δημοσιογράφος Eve Barlow δήλωσε ότι «δεν μπορεί καν να φανταστεί πόσο ταπεινωτική πρέπει να ήταν εκείνη η στιγμή» για τις δύο θαυμάστριες.

«Φανταστείτε να σας καλούν να γιορτάσετε ως θαυμάστριες της αγαπημένης σας μπάντας και αυτό να μετατρέπεται σε μια ευκαιρία να δικαιολογήσετε την ύπαρξή σας μπροστά σε ένα κοινό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων», έγραψε στο X.

Ο Εβραίος YouTuber Yaakov Langer χαρακτήρισε τα σχόλια του Martin «αηδιαστικά».

«Οι Coldplay κάλεσαν δύο γυναίκες στη σκηνή και μετά τις επέπληξαν και τις έκαναν να νιώσουν άσχημα επειδή... είναι Ισραηλινές», έγραψε σε ανάρτηση. «Δεν ανέφερε τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς. Στην πραγματικότητα, δεν τις αντιμετώπισε σαν ανθρώπινα όντα», ανέφερε ακόμα.

Ο Casey Babb, ερευνητής, επέκρινε τον Martin για το ότι μετέτρεψε «αυτό που θα έπρεπε να είναι μια βραδιά γιορτής, δέους και ενθουσιασμού» σε «μια βραδιά ταπείνωσης, σύγχυσης και θλίψης, επειδή σου λείπει ακόμη και η πιο βασική κατανόηση των πραγμάτων που κηρύττεις».

«Αντί να τους υποστηρίξεις και να τους φερθείς όπως θα φερόσουν σε οποιονδήποτε άλλο οπαδό – με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια – τους έκανες να νιώσουν ότι τους ανέχεσαι υπό όρους, τους αποανθρωποίησες και τους έκανες να νιώσουν ένοχοι που είναι Εβραίοι», έγραψε ο Babb.

At a recent concert of yours, you asked two fans who had been brought on stage where they were from. When they responded with “Israel,” they were met with boos from the crowd. Instead of… pic.twitter.com/ux1Sj15zUh — Casey Babb (@DrCaseyBabb) September 2, 2025

«Chris, πάντα φαινόσουν ένας ευγενικός, στοργικός άνθρωπος που χρησιμοποιούσε τη μουσική για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», έγραψε ο Ισραηλινός οπαδός των Coldplay, Yaron Samid.

«Αυτό ήταν ένα αδέξιο λάθος που χωρίζει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους και πληγώνει βαθιά μερικούς από τους πιο πιστούς σου θαυμαστές», συνέχισε. «Ελπίζω να βρεις μια ήσυχη στιγμή για να αναθεωρήσεις την επιλογή των λέξεων σου και να συνειδητοποιήσεις ότι προήλθαν από μια αυξανόμενη προκατάληψη εναντίον του ισραηλινού λαού, ο οποίος έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο που δεν ζήτησε ποτέ».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι που οι Coldplay έγιναν διεθνή πρωτοσέλιδα κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους Music of the Spheres.

Τον Ιούλιο, ο CEO Andy Byron αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την εταιρία τεχνητής νοημοσύνης Astronomer, αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού αυτός και η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Kristin Cabot, πιάστηκαν να φιλιούνται μπροστά στην κάμερα κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Coldplay στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης.