Πηγές της Χαμάς ανέφεραν σήμερα ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος πριν από την επίσκεψή του στο Ισραήλ, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Η συνάντηση, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ελ Αλαμέιν , στη βόρεια Αίγυπτο.

Νωρίτερα σήμερα ο Κούσνερ είχε συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι με θέμα την «εφαρμογή της εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας» , ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας.

Το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων Mena μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε σήμερα συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών Χάσαν Ρασάντ με θέμα τον τρόπο για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Γάζα.

Αυτές οι συναντήσεις έρχονται καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς έδωσε στα τέλη του Ιουλίου την έγκρισή της στον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων που έχει ως στόχο την έναρξη «της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για την Γάζα και προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο και ζήτησε «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς».

