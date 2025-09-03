Μενού

Σικάγο: Ο Τραμπ στέλνει ομοσπονδιακές δυνάμεις αλλά δεν είπε το πότε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει στα σχέδια περί ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα γίνει, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε.

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς εάν η κυβέρνησή του θα αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη.

