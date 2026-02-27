«Σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες στη Γενεύη: Τα τρία βασικά σημεία που ακόμα διαφωνούν ΗΠΑ και Ιράν

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γενεύη και τα διεθνή μέσα και οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για «σημαντική πρόοδο».
Ωστόσο, υπάρχουν τρία σημεία που ακόμη διαφωνούν οι δύο χώρες, και αποτελούν τον λόγο που δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία.
Όπως επισημαίνει το Open, τα τρία βασικά σημεία της διαφωνίας είναι τα εξής:
- Το Ιράν διαφωνεί στην καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων
- Το Ιράν διαφωνεί στην παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούν στον εμπλουτισμό ουρανίου κατά 1,5% που πρότεινε το Ιράν αντί για μηδενικό εμπλουτισμό.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μετά την ολοκήρωση των συνομιλιών: «Μπορώ να πω ότι ήταν ένας από τους πιο σοβαρούς και παρατεταμένος κύκλος διαπραγματεύσεων που είχαμε ποτέ.
Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν «απογοητευμένοι» από τη συνεδρίαση.
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Η δύσκολη διαχείριση των υποκλοπών, η επίθεση του Μητσοτάκη σε Σαμαρά και η επίσκεψη Εμανουέλ Μακρόν
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
- «Απρόσμενη» συνάντηση Τραμπ με Μαμντάνι: Το δώρο-έκπληξη του δήμαρχου της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.