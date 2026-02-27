Μενού

«Σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες στη Γενεύη: Τα τρία βασικά σημεία που ακόμα διαφωνούν ΗΠΑ και Ιράν

Αν και τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, ακόμη οι δύο χώρες διαφωνούν σε τρία βασικά σημεία.

συνομιλίες-Ιράν-ΗΠΑ
Συνομιλίες μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γενεύη και τα διεθνή μέσα και οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για «σημαντική πρόοδο». 

Ωστόσο, υπάρχουν τρία σημεία που ακόμη διαφωνούν οι δύο χώρες, και αποτελούν τον λόγο που δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία. 

 

Όπως επισημαίνει το Open, τα τρία βασικά σημεία της διαφωνίας είναι τα εξής: 

  • Το Ιράν διαφωνεί στην καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων
  • Το Ιράν διαφωνεί στην παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούν στον εμπλουτισμό ουρανίου κατά 1,5% που πρότεινε το Ιράν αντί για μηδενικό εμπλουτισμό.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μετά την ολοκήρωση των συνομιλιών: «Μπορώ να πω ότι ήταν ένας από τους πιο σοβαρούς και παρατεταμένος κύκλος διαπραγματεύσεων που είχαμε ποτέ. 

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε μεταξύ άλλων. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν «απογοητευμένοι» από τη συνεδρίαση. 
 
 

