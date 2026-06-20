Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (20/06), πως έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός διαψεύδει την ιρανική πλευρά, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ» είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς.

«Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι παραμένει «σε εγρήγορση» για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ» ανέφερε η Centcom.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν με ασφάλεια και σήμερα και πέρασαν από εκεί 55 εμπορικά πλοία.

Νετανιάχου: «Θα μείνουμε στον Λίβανο για όσο χρειαστεί»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιάμιν Νετανιάχου, τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί για να υπερασπιστούν τα βόρεια σύνορά του», σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Σε δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης από ανώτερο αξιωματούχο του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση της Χεζμπολάχ και να δράσει για την άρση των απειλών κατά των δυνάμεών μας».

Σημειώνεται πως η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή (19/06), καθώς τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί από χθες.

Οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου» ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως» για την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, το Ισραήλ «ουδέποτε αποδέχτηκε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.