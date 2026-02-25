Σκάνδαλο Επστάιν: «Βόμβα» από τους Δημοκρατικούς για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον Τραμπ

Οι εκκλήσεις για διαφάνεια εντείνονται στις ΗΠΑ, αφού πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση απέσυρε από τον «φάκελο Επστάιν» έγγραφα που αναφέρονταν στον Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένα από αυτά αφορούσαν τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνηση, στη σύγχρονη ιστορία» κατήγγειλαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Απαιτούμε απαντήσεις», πρόσθεσαν στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι μια έμπιστη του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες σε βάρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια ανήλικη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες κατά του Τζέφρι Επστάιν και στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ, αποσύρθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή πριν οδηγηθεί, για δεύτερη φορά, στο δικαστήριο.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας ανέφεραν ότι ερεύνησαν τις τελευταίες εβδομάδες τον τρόπο με τον οποίο το FBI διαχειρίστηκε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν το 2019 και λένε ότι «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να παρακράτησε παρανόμως τις καταθέσεις» του φερόμενου θύματος στους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε στους βουλευτές μέσω της πλατφόρμας Χ καλώντας τους «να σταματήσουν να εξαπατούν το κοινό δημιουργώντας αγανάκτηση στη ριζοσπαστική, αντιτραμπική βάση τους». «ΤΙΠΟΤΑ δεν διαγράφηκε» επιμένει το υπουργείο, υποστηρίζοντας ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν μόνο τα έγγραφα που ήταν «διπλά», εκείνα για τα οποία υπήρχε ήδη δικαστική απόφαση μη δημοσιοποίησης ή όσα αποτελούν μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες», εν μέρει λογοκριμένες, του «φακέλου Επστάιν» δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με την απαίτηση ενός νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Κογκρέσο. Όμως πολλά θύματα του Επστάιν εξοργίστηκαν από τη λογοκρισία κάποιων εγγράφων και από το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία δικαστική συνέχεια όσον αφορά τη δίωξη των φερόμενων συνεργών του χρηματιστή.

Ο Τραμπ ήταν κάποτε φίλος του Τζέφρι Επστάιν, με τον οποίο κινούνταν στους ίδιους κύκλους, όμως επιμένει ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δράση του και διαβεβαιώνει ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του πριν να απασχολήσει τη δικαιοσύνη.