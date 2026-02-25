Σκάνδαλο Έπσταϊν: Nέες φωτογραφίες που «καίνε» τον Στίβεν Χόκινγκ - Ανάμεσα σε γυναίκες με μπικίνι

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα που έρχονται στο φως «καίνε» τον διάσημο επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ, καθώς τον απαθανατίζουν να βρίσκεται ανάμεσα από δύο γυναίκες με μπικίνι, σύμφωνα με την Daily Mail, ίσως στο νησί Little Saint James του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το όνομα του θεωρητικού φυσικού, κοσμολόγου, συγγραφέα και Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, εμφανίζεται 250 φορές στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον καταδικασμένο παιδόφιλο, ωστόσο δεν προκύπτει κάποια κατηγορία για εκείνον.

Συγκεκριμένα για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί από πού προέρχονται, σύμφωνα με την Daily Mail, δεν αποκλείεται να τραβήχτηκαν στο νησί Little Saint James που είχε στην κατοχή του ο Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους.

Ο διακεκριμένος καθηγητής του Κέιμπριτζ, που έφυγε από τη ζωή του 2018 χτυπημένος από τη νόσο ALS, ήταν ένας από τους 21 επιστήμονες που είχε προσκαλέσει ο Επστάιν στο νησί του το 2006.

Την ίδια ώρα, η Le Parisien δημοσίευσε φωτογραφίες από το διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι, αποκαλύπτοντας ότι είχε στην κατοχή του τραπέζι μασάζ, ερωτικά παιχνίδια, αλλά και εικόνες γυμνών γυναικών στους τοίχους.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα με τα 18 δωμάτια βρίσκεται στην Avenue Foch, ενώ οι Γάλλοι εισαγγελείς εκτιμούν ότι εκεί λάμβαναν χώρα κάποια από τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Οι φωτογραφίες προέχονται από έρευνα του 2019 μετά από καταγγελίες για βιασμούς από έναν Γάλλο ατζέντη μοντέλων και μακροχρόνιο φίλο του παιδόφιλου, τον Ζαν Λουκ Μπρουνέλ.

Το διαμέρισμα που αγοράστηκε το 2001, είναι βαμμένο σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ, ενώ στους τοίχους βρίσκονται φωτογραφίες γυμνών γυναικών – συμπεριλαμβανομένης μιας που δείχνει τον ίδιο τον Έπσταίν δίπλα σε δύο γυμνόστηθες γυναίκες.

Η παράξενη διακόσμηση δεν σταματάει εκεί καθώς το ακίνητο περιλαμβάνει ακόμη και διακοσμητικά από ζώα: από κέρατα αντιλόπης και ένα ταριχευμένο ελεφαντάκι, μέχρι έναν γύπα και έπιπλα καλυμμένα με δέρματα τίγρη.

Τι βρήκε η αστυνομία στη μυστική αποθήκη του Έπσταϊν

Αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα της αστυνομίας στην αποθήκη που είχε νοικιάσει ο καταδικασμένος παιδόφιλος, καθώς σε αυτήν φυλάσσονταν εγχειρίδια για σκλάβες του σεξ, γυμνές φωτογραφίες γυναικών, αλλά και δεκάδες πορνογραφικά περιοδικά.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Telegraph, ο Έπσταϊν νοίκιαζε τουλάχιστον έξι αποθηκευτικούς χώρους στις ΗΠΑ, καταβάλλοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια μεταξύ 2003 και 2019. Χαρακτηριστικό είναι πως η αποθήκη στο Παλμ Μπιτς, την οποία νοίκιασε το γραφείο ιδιωτικών ερευνητών Ράιλι Κίραλι για λογαριασμό του, περιείχε:

εγχειρίδια για «σκλάβες του σεξ»

γυμνές φωτογραφίες γυναικών (που πιστεύεται ότι ήταν θύματά του)

κασέτες VHS και DVD που σεξουαλικοποιούσαν εφήβους

τρεις υπολογιστές

29 ατζέντες με διευθύνσεις

μια λίστα τριών σελίδων με μασέρ στη Φλόριντα

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος φέρεται μάλιστα να προσέλαβε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να απομακρύνουν αντικείμενα από την ιδιοκτησία του στη Φλόριντα, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει στοιχεία από τις Αρχές ενόψει αστυνομικής έρευνας του 2005.

Τα αντικείμενα αυτά φυλάχθηκαν έτσι για χρόνια στην αποθήκη του Παλμ Μπιτς, ενώ η έρευνα σε βάρος του βρισκόταν σε εξέλιξη.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις υποψίες ότι ο ίδιος είχε προειδοποιηθεί για την αστυνομική έφοδο στην έπαυλή του τον Οκτώβριο του 2005.