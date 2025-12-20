Σκάνδαλο Επστάιν: Στη δημοσιότητα χιλιάδες «καυτά» έγγραφα

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να δημοσιοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν το σκάνδαλο Επστάιν, έπειτα από μήνες υπεκφυγών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα αυτό.

Τα έγγραφα αυτά, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον Νεοϋορκέζο επιδραστικό χρηματιστή και δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019, αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις του με εξέχουσες προσωπικότητες, εκ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διεξάγει προεκλογική εκστρατεία το 2024 δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, ήταν επί μήνες απρόθυμος να τηρήσει την υπόσχεσή του, καταλήγοντας να χαρακτηρίσει «φάρσα» την υπόθεση αυτή, την οποία εργαλειοποίησε, όπως δήλωσε, η Δημοκρατική αντιπολίτευση.

Η βάση των οπαδών του Τραμπ «MAGA» («Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη»), εμμονική με το σκάνδαλο, αντέδρασε οργισμένα όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν είχε ανακαλύψει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων ή νέες διώξεις.

Έπειτα από μήνες έντονων αντιδράσεων, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών, θεσπίζοντας τον Νοέμβριο νόμο που απαιτεί από την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα που έχει στην κατοχή της.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ένα πρώτο μέρος του φακέλου, με εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, θα δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας και πρόσθετο υλικό «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το μέρος του αρχείου που έχει δημοσιευθεί μέχρι στιγμής ΕΔΩ.