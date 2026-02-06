Σκάνδαλο σε ξενοδοχεία της Κίνας: Κρυφές κάμερες μετέδιδαν live σεξουαλικές στιγμές ζευγαριών

Για ένα ζευγάρι μια ρομαντική απόδραση σε ξενοδοχείο της Κίνας μετράπηκε σε έναν διαρκή ψηφιακό εφιάλτη, καθώς μήνες αφού είχε γυρίσε από το ταξίδι του, ο Eric (ψευδώνυμο) ανακάλυψε σε μια συνδρομητική πλατφόρμα, βίντεο από προσωπικές του στιγμές με την σύντροφό του, που έγινε εν αγνοία τους από μια κάμερα κρυμμένη μέσα σε μια πρίζα τοίχου.

Η σοκαριστική ιστορία του φέρνει στο φως μια σκοτεινή βιομηχανία στην Κίνα: το δίκτυο των κρυφών καμερών σε δωμάτια ξενοδοχείων, που μετατρέπουν ανυποψίαστους πελάτες σε πρωταγωνιστές πορνογραφικών βίντεο.

Πώς το ανακάλυψε ο Eric

Η ανακάλυψη του Eric έγινε ξαφνικά όταν βρισκόταν σε μια ιστοσελίδα και είδε ένα βίντεο που του προκάλεσε άμεση ανησυχία. «Αναγνώρισα αμέσως το δωμάτιο. Μετά είδα τον εαυτό μου και τη σύντροφό μου», δήλωσε στο BBC.

Το βίντεο είχε τραβηχτεί από μια κάμερα κρυμμένη μέσα σε μια πρίζα, τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καταγράφει το κρεβάτι με απόλυτη ευκρίνεια.

Η πιο σοκαριστική στιγμή ήρθε όταν ο Eric διαπίστωσε ότι το βίντεο είχε ανέβει σε μια πλατφόρμα όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν ήδη πληρώσει για να το παρακολουθήσουν.

H περίπτωση του Eric δεν πρόκειται για ένα μεμονομενο περιστατικό, αλλά μέρος μιας τεράστιας παράνομης βιομηχανίας, όπου κρυφές κάμερες τοποθετούνται σε ιδιωτικούς χώρους και μεταδίδουν ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο.

Οι δράστες πωλούν κωδικούς πρόσβασης (IDs) για αυτές τις κάμερες σε κλειστές ομάδες στα social media, όπως το WeChat, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους τους αγοράζουν να «εισβάλλουν» εικονικά σε δωμάτια ξενοδοχείων σε ολόκληρη τη χώρα από την άνεση του σπιτιού τους.

Παράλληλα, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι πλέον εξαιρετικά μικρός και διακριτικός, με κάμερες που μπορούν να κρυφτούν σχεδόν παντού, σε ρολόγια, ανιχνευτές καπνού, τηλεχειριστήρια ή ακόμη και σε μικροσκοπικές τρύπες στους τοίχους.

Ο Eric προσπάθησε να ζητήσει ευθύνες από το ξενοδοχείο, με το ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν τοποθέτησε εκείνο την κάμερα και ότι είναι αδύνατον να ελέγχει κάθε σπιθαμή του δωματίου μετά από κάθε πελάτη, όπως μεταδίδει το BBC.