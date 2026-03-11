Σκάνδαλο στο Βατικανό: Ο Πάπας Λέων απομάκρυνε επίσκοπο για υπεξαίρεση και επισκέψεις σε οίκους ανοχής

Ο έκπτωτος επίσκοπος του Σαν Ντιέγκο, που κατηγορείται ότι επισκεπτόταν συχνά οίκους ανοχής στο Μεξικό και ότι υπεξαίρεσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την εκκλησία του, απομακρύνθηκε επίσημα από το αξίωμά του σήμερα (11/3) από τον Πάπα Λέων.

Η παραίτηση του επισκόπου Emanuel Hana Shaleta έγινε δεκτή από τον 70χρονο ποντίφικα την Τρίτη, την ίδια ημέρα που αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή αφού κατέβαλε εγγύηση 125.000 δολαρίων, ανακοίνωσε το Βατικανό.

«Ο Άγιος Πατέρας αποδέχθηκε την παραίτηση από την ποιμαντική φροντίδα της επαρχίας του Αγίου Πέτρου του Αποστόλου του Σαν Ντιέγκο των Χαλδαίων, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που υπέβαλε ο επίσκοπος Emanuel Hana Shaleta», ανέφεραν αξιωματούχοι του Βατικανού σε ανακοίνωσή τους.

Ο Shaleta, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του στον Πάπα τον Ιανουάριο, συνελήφθη στις 6 Μαρτίου στο San Diego International Airport όταν επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση προς τη Γερμανία έχοντας στην τσάντα του πάνω από 9.000 δολάρια, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 69χρονος ιεράρχης κατηγορείται για οκτώ περιπτώσεις υπεξαίρεσης, οκτώ περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και μία κατηγορία για επιβαρυντική περίσταση σοβαρού οικονομικού εγκλήματος.

Το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Σαν Ντιέγκο ενημερώθηκε αρχικά για τα φερόμενα εγκλήματα του Shaleta τον Αύγουστο του 2025, όταν αξιωματούχος της εκκλησίας St. Peter Chaldean Church στο El Cajon κοινοποίησε καταστάσεις και έγγραφα που φέρονται να αποκαλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές του.

Τον περασμένο μήνα, το καθολικό ειδησεογραφικό μέσο The Pillar ανέφερε ότι ο επίσκοπος φέρεται να διοχέτευε ενοίκια από εκκλησιαστικά ακίνητα για προσωπική χρήση και αργότερα προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του χρησιμοποιώντας χρήματα από φιλανθρωπικά ταμεία.

Οι ερευνητές φέρονται να διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον 427.000 δολάρια έλειπαν από τα οικονομικά της εκκλησίας, ενώ το ποσό ενδέχεται να φτάνει ακόμη και το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο ίδιος αρνείται τι κατηγορίες.