Το σκοτεινό μυστικό της Ιταλίας: Σχεδόν 4.400 ζωές σημαδεμένες από καθολικούς ιερείς

Σχεδόν 4.400 άνθρωποι έχουν καταγγείλει ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η οργάνωση θυμάτων Rete l’Abuso, όπως μετέδωσε το Reuters.

Τα περιστατικά αφορούν καταγγελίες που ήρθαν στο φως από το 2020 και μετά, μέσα από μαρτυρίες, δικαστικές πηγές και δημοσιεύματα.

Ένα σκάνδαλο που δεν τελειώνει

Η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για παιδεραστία και συγκάλυψη εδώ και δεκαετίες. Στην Ιταλία, ωστόσο, οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες έχουν κατηγορηθεί ότι δεν αντιμετώπισαν το ζήτημα με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Η Rete l’Abuso κατέγραψε 1.250 υποθέσεις κακοποίησης, με τις 1.106 να αφορούν ιερείς. Τα θύματα φτάνουν τα 4.625, εκ των οποίων τα 4.395 κακοποιήθηκαν από κληρικούς. Η πλειονότητα ήταν ανήλικα αγόρια, ενώ ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται και πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες.

Παρά το μέγεθος του σκανδάλου, μόλις 76 ιερείς οδηγήθηκαν σε εκκλησιαστικές δίκες. Από αυτούς, 17 τέθηκαν σε αναστολή, 7 μετακινήθηκαν σε άλλες ενορίες, ενώ 18 καθαιρέθηκαν ή παραιτήθηκαν. Πέντε κατηγορούμενοι αυτοκτόνησαν.

Η στάση του Βατικανού

Ο νέος Πάπας Λέων, που συναντήθηκε πρόσφατα με θύματα, κάλεσε τους επισκόπους να μην αποκρύπτουν καταγγελίες. Ο προκάτοχός του, ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, είχε θέσει την αντιμετώπιση της κακοποίησης ως προτεραιότητα, με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Προστασίας του Παιδιού του Βατικανού (16 Οκτωβρίου) αποκάλυψε ότι μόλις 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο για τις πρακτικές προστασίας ανηλίκων.

Τα στοιχεία της Rete l’Abuso, αν και ανεπίσημα, αναδεικνύουν το μέγεθος μιας κρίσης που εξακολουθεί να ταλανίζει την Καθολική Εκκλησία στην Ιταλία και να αφήνει πίσω της χιλιάδες θύματα που ζητούν δικαίωση.