Σλοβενία: Απαγόρευση εισόδου στην χώρα για τον Νετανιάχου - Διπλωματικό ράπισμα

Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο, η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση εισόδου στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθιστώντας τον επίσημα ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata).

Η απόφαση εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων που έχει λάβει η χώρα κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή της στάση υπέρ του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβενία:

Αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 2024

Επέβαλε εμπάργκο όπλων προς και από το Ισραήλ τον Ιούλιο

Απαγόρευσε την εισαγωγή προϊόντων από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

«Με αυτή την ενέργεια, η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο και σε μια εξωτερική πολιτική που διέπεται από αρχές και συνέπεια», δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών Νέβα Γκράσιτς μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας X.

Η ίδια τόνισε πως η κοινή γνώμη είναι ενήμερη για τις εν εξελίξει διεθνείς διαδικασίες κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, προσθέτοντας:

«Η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ: η Σλοβενία αναμένει πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και του ανθρωπιστικού δικαίου».

Η Σλοβενία είχε ήδη χαρακτηρίσει ανεπιθύμητους τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς για «γενοκτονικές δηλώσεις» και υποκίνηση βίας κατά των Παλαιστινίων.

Η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Παλαιστίνη ενισχύεται, καθώς Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Μάλτα ανακοίνωσαν επίσημα την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το βήμα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το AFP, 151 από τις 193 χώρες-μέλη του ΟΗΕ έχουν ήδη προβεί σε αναγνώριση.