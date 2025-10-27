Μενού

Σοκ στην Τζόρτζια: 33χρονος με στολή Ναζί επιτέθηκε σε γυναίκα έξω από κλαμπ

Βίαιη επίθεση σε γυναίκα έξω από μπαρ στη Τζόρτζια με δράστη έναν άνδρα με ναζιστική στολή.

Ναζί
Άνδρας ντυμένος Ναζί | X / @StopAntisemites
Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από το Cutters Pub στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένας 33χρονος άνδρας, εμφανίστηκε φορώντας στολή Ναζί.

Η προκλητική του εμφάνιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από θαμώνες, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν φωνάζοντάς του να απομακρυνθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας άγγιξε μια γυναίκα, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω ένταση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με τον 33χρονο να χτυπά τη γυναίκα στο πρόσωπο με ποτήρι μπύρας, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη.

Η ίδια περιέγραψε ότι βρισκόταν στο μπαρ με φίλους, ανάμεσά τους και ένας Εβραίος, όταν παρατήρησαν τον άνδρα με τη στολή και το κόκκινο περιβραχιόνιο με τη σβάστικα.

Όταν εκείνος άρχισε να φωνάζει σε δύο νεαρές γυναίκες, η παθούσα παρενέβη προσπαθώντας να σκίσει το περιβραχιόνιο, πριν δεχθεί την επίθεση.

Ο Μόργκαν συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και βιαιοπραγία. Του επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 1.500 δολαρίων.

Ο ιδιοκτήτης του Cutters Pub δήλωσε ότι ήταν θετικό το γεγονός πως ο δράστης συνελήφθη, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την τροπή που πήρε το περιστατικό.

