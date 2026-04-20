Σοκ στην Αργεντινή: Η στιγμή που το ράλι μετατρέπεται σε τραγωδία – Νεκρός θεατής

Η σκόνη των απαιτητικών διαδρομών στην επαρχία της Κόρδοβα βάφτηκε με το μελανότερο χρώμα, όταν η γιορτή της ταχύτητας στο πλαίσιο του Rally de la Argentina μετατράπηκε, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε εθνική τραγωδία.

Σε μια από τις διαβόητες γρήγορες στροφές της πίστας, ο οδηγός ενός εκ των προπορευόμενων αγωνιστικών έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί βίαια από την πορεία του.

Tragedia en el Rally Sudamericano: accidente de piloto paraguayo deja una víctima fatal 🚨



📍Un grave accidente se registró este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina.



👉🏻El piloto paraguayo Didier Arias, junto a su… pic.twitter.com/29cVEdhr7D — Radio Ñandutí (@nanduti) April 19, 2026

Η τραγωδία γράφτηκε στην εξωτερική πλευρά της στροφής, εκεί όπου ένας άτυχος θεατής, ο οποίος βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο σημείο, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Η FIA, ακολουθώντας κατά γράμμα το πρωτόκολλο ασφαλείας, προχώρησε στην άμεση διακοπή του αγώνα, ενώ επιβεβαίωσε πως από το συμβάν τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα.

Το περιστατικό υπογραμμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τον κίνδυνο που ελλοχεύει στις «τυφλές» γωνίες των ράλι, εκεί όπου η παραβίαση των ζωνών ασφαλείας μπορεί να αποβεί μοιραία.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις στην Αργεντινή.