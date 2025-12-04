Σοκ στην Ιταλία: Μωρό 13 μηνών πέθανε ξαφνικά σε νηπιαγωγείο

Ένα περιστατικό που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάρμα. Ένα αγοράκι μόλις δεκατριών μηνών υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ κοιμόταν στο νηπιαγωγείο της συνοικίας Σαν Λεονάρντο.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των δασκάλων και των διασωστών να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Maggiore.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 3:30 μ.μ., όταν το βρέφος παρουσίασε έντονη δυσκολία στην αναπνοή. Το προσωπικό του σταθμού κινητοποιήθηκε άμεσα και κάλεσε το 911.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη για σχεδόν μία ώρα, προχωρώντας σε διασωλήνωση, όμως η κατάσταση αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Ο δήμαρχος της Πάρμας, Μικέλε Γκέρα, εξέφρασε την οδύνη του: «Η απώλεια μιας τόσο νέας ζωής είναι αδιανόητη. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στο προσωπικό του παιδικού σταθμού».

Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκε και η δημοτική σύμβουλος εκπαιδευτικών υπηρεσιών, Κατερίνα Μπονέτι, η οποία επισκέφθηκε τον χώρο, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «τεράστιο πόνο για την κοινότητα».

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού, ενώ η γειτονιά Μπρουκόβερντε παραμένει βυθισμένη στη θλίψη.