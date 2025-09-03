Σοκαριστικό δυστύχημα με ιστορικό τελεφερίκ στην Πορτογαλία - Τουλάχιστον 3 νεκροί

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πληροφορίες από διασώστες.

Σε εικόνες που μεταδίδει η τηλεόραση της Πορτογαλίας φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

BREAKING: Lisbon's iconic Gloria Funicular derailspic.twitter.com/7xC3qV0Tn3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2025