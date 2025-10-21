Σωκράτης Φάμελλος: Υποστήριξε ότι η τροπολογία παραβιάζει το Σύνταγμα - «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

Με σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συζήτηση για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αδίστακτο ψεύτη» και έθεσε ζήτημα ενότητας στο υπουργικό συμβούλιο, ζητώντας την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ολομέλεια.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η τροπολογία «προσβάλλει το Σύνταγμα, τη δημοκρατική μνήμη και τους αγώνες των πολιτών», ενώ τόνισε πως με το νέο πλαίσιο «ακόμη και ο Πάνος Ρούτσι θα είχε συλληφθεί από την πρώτη ημέρα της απεργίας πείνας του».

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί την πλήρη απαγόρευση συναθροίσεων και ελεύθερης έκφρασης μπροστά από το Μνημείο», με ποινές φυλάκισης έως και ενός έτους. Επισήμανε ότι ακόμη και πολίτες που θα ήθελαν να τιμήσουν τα θύματα των Τεμπών θα κινδύνευαν με άμεση δίωξη.

Ακολούθως ρώτησε: «Αλήθεια γιατί δεν ήρθε να υποστηρίξει την τροπολογία ο κύριος Δένδιας; Μήπως γιατί διαφωνεί; Ζητούμε λοιπόν να έρθει ο κύριος Δένδιας και παρακαλώ να τον ενημερώσετε και να έρθει. Η απουσία του θα αποδεικνύει ένα κορυφαίο κυβερνητικό ρήγμα και την ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη.

Είναι τουλάχιστον αποτυχημένο να υποστηρίξει την τροπολογία για την ανάληψη ευθύνης του Υπουργείου Άμυνας ο υπουργός Υποδομών κύριος Δήμας».

Συμπυκνώντας σημείωσε: «Η τροπολογία σας είναι αντισυνταγματική και απαράδεκτη για αυτό καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας.

– Παραβιάζει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης και της προσωπικής ελευθερίας,

– Παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων,

– Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «αντισυνταγματική και απαράδεκτη τροπολογία», κατηγόρησε την κυβέρνηση για αυταρχισμό και σκάνδαλα, ενώ ζήτησε εξηγήσεις για την απουσία του Νίκου Δένδια, μιλώντας για «κορυφαίο κυβερνητικό ρήγμα».