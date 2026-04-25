Σολομοί σε ecstasy: Πώς τα ναρκωτικά στα ποτάμια «τρελαίνουν» τα ψάρια

Η ρύπανση των υδάτων απέκτησε μια απρόσμενη παρενέργεια. Σύμφωνα με το wired.com, τα κατάλοιπα ναρκωτικών ουσιών που καταλήγουν στα ποτάμια μέσω των λυμάτων, φαίνεται πως δίνουν «φτερά» στα πτερύγια των ψαριών, ανατρέποντας όσα ξέραμε για τη φύση.

Ερευνητές από κορυφαία ινστιτούτα (όπως το Max Planck) μελέτησαν 105 σολομούς στη Σουηδία, εκθέτοντάς τους σε συνθήκες που συναντάμε πλέον συχνά στην άγρια φύση.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: τα ψάρια που ήρθαν σε επαφή με τον μεταβολίτη της κοκαΐνης κολύμπησαν έως και 1,9 φορές πιο μακριά από το κανονικό, διανύοντας αποστάσεις που άγγιζαν τα 20 μίλια.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα; Τη μεγαλύτερη ζημιά δεν την έκανε η ίδια η κοκαΐνη, αλλά η βενζοϋλεκγονίνη, η ουσία δηλαδή που αποβάλλεται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες μετρήσεις ρύπανσης μάλλον υποτιμούν τον πραγματικό κίνδυνο, αφού εστιάζουν στις κύριες ουσίες και όχι στα «παράγωγά» τους.

Όταν ένας σολομός γίνεται υπερκινητικός, δεν αλλάζει μόνο η δική του ζωή αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα. Η αλλαγή στη θέση του σημαίνει αλλαγή στη διατροφική αλυσίδα: ποιος τρώει ποιον και πού.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η «τεχνητή» συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και την τελική επιβίωση των ειδών με τρόπους που τώρα αρχίζουμε να χαρτογραφούμε.