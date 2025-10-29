Σουδάν: 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο - Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη φρίκη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε ένα μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, της πόλης που κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ΠΟΥ «ανησυχεί βαθύτατα από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της υγείας» είπε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Παύσατε πυρ!», πρόσθεσε.

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ελέγχουν πλέον ολόκληρο το Νταρφούρ, αυτήν τη μεγάλη περιοχή του δυτικού Σουδάν που αποτελεί το ένα τρίτο της χώρας.

Οι ΔΤΥ, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό, έχουν εγκαταστήσει στο Νταρφούρ μια παράλληλη κυβέρνηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Μαζί με τους συμμάχους τους, ελέγχουν επίσης και ένα μέρος του νότου. Ο στρατός ελέγχει τον βορρά, τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας.

🔴 The hot sand around the Sudanese city of El Fasher is stained red with the blood of more than 2,000 massacred civilians



See how journalists used satellite imagery to reconstruct the scale of violence ⬇️https://t.co/4k6tHsVEfX pic.twitter.com/ZIOJx6v9uw — The Telegraph (@Telegraph) October 29, 2025

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια νέα διχοτόμηση του Σουδάν και την επανάληψη των σφαγών που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές του αιώνα.

«Όλες οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας πρέπει να σταματήσουν αμέσως, χωρίς όρους. Όλοι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους.

Χωρίς να υπολογίζεται η επίθεση στο μαιευτήριο, από την έναρξη των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον ιδρυμάτων υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416. Μόνο φέτος έγιναν 49 επιθέσεις, με 966 νεκρούς συνολικά.