Σουδάν: Σοκ από βίντεο εκτελέσεων στο Ελ-Φάσερ – Διεθνής κατακραυγή για εγκλήματα πολέμου

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς εμφανίζει παραστρατιωτικούς της Ομάδας Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, να εκτελούν εν ψυχρώ άοπλους άνδρες και αιχμαλώτους στο Ελ-Φάσερ, λίγες ημέρες μετά την κατάληψη της πόλης.

Στο υλικό, ένας μαχητής φαίνεται να πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα και στη συνέχεια να χαμογελάει προς την κάμερα, σε μια σκηνή που έχει σοκάρει την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Η πτώση του Ελ-Φάσερ στις 26 Οκτωβρίου, έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, σηματοδότησε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές του πολέμου στο Σουδάν.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, περισσότεροι από 2.000 άμαχοι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ασθενείς που πέθαναν μέσα σε νοσοκομεία λόγω έλλειψης φαρμάκων και τροφής. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν σωρούς νεκρών στην άμμο, ενισχύοντας τις καταγγελίες για μαζικές εκτελέσεις.

Η RSF αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για «κατασκευασμένα» βίντεο προπαγάνδας. Ωστόσο, διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς και ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου.

Μπροστά σε αυτήν την κλιμάκωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις. «Η φρικτή κρίση στο Σουδάν γίνεται ανεξέλεγκτη», τόνισε, καλώντας τις εμπόλεμες πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη βίας, τώρα».