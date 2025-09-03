Σουδάν: Τουλάχιστον 270 νεκροί στο χωριό Ταρασίν – Χιλιάδες αγνοούμενοι

Περίπου 270 σοροί έχουν ανασυρθεί από το απομονωμένο χωριό Ταρασίν στο Νταρφούρ, δυτικά του Σουδάν, το οποίο θάφτηκε στη λάσπη μετά από φονική κατολίσθηση. Την πληροφορία μετέφερε εκπρόσωπος τοπικής πολιτικής αρχής που επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής(31/8), έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων σε μια δυσπρόσιτη κοιλάδα του ορεινού όγκου Τζέμπελ Μάρα.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων κυμαίνεται μεταξύ 300 και 1.000, ενώ η ακριβής αποτίμηση των απωλειών και των ζημιών παραμένει δύσκολη, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κινήματος του Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (MLS).

«Εκατοντάδες βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα, σπίτια και καλλιέργειες θάφτηκαν» στη λάσπη, είπε ο Μουτζίμπ αλ Ραχμάν Μουχάμαντ αλ Ζουμπάιρ, ο πρόεδρος της πολιτικής αρχής στις ζώνες που ελέγχει το MLS.

«Πολλά ζώα σκοτώθηκαν επίσης, όλα είναι κάτω από τη λάσπη τώρα» και η κατολίσθηση επηρέασε και τις πηγές της περιοχής, είπε μιλώντας με δορυφορικό τηλέφωνο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Φωτογραφίες που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το MLS δείχνουν ένα μικρό πλήθος ανθρώπων να επιχειρεί στον τόπο που σημειώθηκε η κατολίσθηση και το χωριό να έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα από λάσπη, ξεριζωμένα δέντρα και σπασμένα δοκάρια σπιτιών.

Περίπου 150 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή για να βρουν καταφύγιο αλλού μετά την κατολίσθηση, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η περιοχή απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, η οποία πολιορκείται εδώ και έναν χρόνο από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, που μάχονται τον στρατό της χώρας.

Το MLS μέχρι στιγμής δεν έχει αναμιχθεί στις φονικές μάχες μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ, σε αυτήν τη χώρα που βιώνει «τη χειρότερη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ