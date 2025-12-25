Σουηδία: Αναφορές για «σοβαρό περιστατικό» με πολλούς τραυματίες

Η σουηδική αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας. Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.
Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.
- Διεθνής «καριέρα» για τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπήκε σε quiz του Politico ανάμεσα σε souvlaki και ouzaki
- Ξέσπασμα Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Απόλυτη χυδαιότητα»
- Ηρωίνη πάνω από τα καζάνια: Το εύρημα που άναψε συναγερμό σε φυλακές της Κρήτης
- Πόσο χρονών ήταν η Μαρία όταν γέννησε τον Ιησού; Η επιστημονική απάντηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.