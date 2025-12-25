Μενού

Σουηδία: Αναφορές για «σοβαρό περιστατικό» με πολλούς τραυματίες

Αναφορές για σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας κάνει η αστυνομία. Αναφέρει επίσης ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Kicki Nilsson
Η σουηδική αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας. Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

