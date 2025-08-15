Σουηδία: Αναφορές για τραυματίες σε πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς που συνέβη σήμερα κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο, που βρίσκεται δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή, ενώ, η αναζήτηση του υπόπτου συνεχίζεται.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.