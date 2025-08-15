Μενού

Σουηδία: Αναφορές για τραυματίες σε πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή, ενώ, η αναζήτηση του υπόπτου συνεχίζεται.

σουηδια
Αστυνομική παρουσία έξω από το σχολείο | Youtube
Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς που συνέβη σήμερα κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο, που βρίσκεται δυτικά της σουηδικής πρωτεύουσας Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

